航特部空訓中心傳官兵角膜炎激增　衛生局實地查訪「僅2人」

▲屏東縣政府衛生局施丞貴局長等人會同陸軍司令部副司令黃國明中將等人到航特部空訓中心了解官兵眼睛不適狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

外傳正在整地的航特部空訓中心，官兵角膜炎激增，屏東縣政府衛生局施丞貴局長及交通旅遊處倪國鈞副處長等相關人員會同陸軍司令部副司令黃國明中將率特戰指揮部副指揮官劉協慶少將等14日前往實地了解，經證實先前有兩名官兵眼睛不適，現都已痊癒，其他官兵也沒有眼睛不適情況，結束虛驚。

屏東縣政府表示，航特部空訓中心土地釋出案係配合輔導會高雄榮總屏東分院需地期程，主體工程預定地已由軍備局於2019年9月10日會同陸軍及屏東縣政府完成點交。

期間為配合舉辦國慶焰火活動，該土地作為臨時停車場使用，並多次召開協調會，針對工程施作、營區配合、管制等項，充分完成協調後始於10月2日進場施作並於5日內完成。

據屏東縣政府及軍醫部門今天派員檢查及調查結果，原營區於臨時停車場工程開工前已有2名官兵眼睛不適狀況，但都已痊癒，目前並無官兵有眼睛不適的情況，沒有其他官兵眼睛出現不適狀況，證實傳言不實。軍方也表示未來將針對健康部分也會對營區官兵加強衛教宣導，以確保官兵健康。

縣府交通旅遊處強調，後續工程進行已責成榮總屏東分院於施工時務必配合軍方作息及管制等項，以確保官兵於生活及訓練無慮。