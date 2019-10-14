豬鼻龜叫賣一萬六　結果她倒賠二萬元喊冤：法官大人我也是網路買來的

▲「豬鼻龜」當成商品po網販售，飼主違反動保法緩起訴罰2萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市陳姓女子2019年5月PO網販售「豬鼻龜」，基隆市政府動保所接獲通報後，依違反野生動物保育法函送，陳女在基隆地檢署辯稱豬鼻龜也是5年前從網路購買，不知不可販售，檢方考量陳女無前科坦承犯行，罰鍰2萬元予以緩起訴處分。

據調查陳女從網路購得「豬鼻龜」，飼養在魚缸，小孩經常去把玩，因擔心打破魚缸發生危險，於是PO網販售，民眾發現在農業委員會林務局首長信箱提出檢舉。基隆動保所接獲通報後，依違反野生動物保育法將陳女函送，檢方予以緩起訴處分，罰鍰繳2萬元入國庫。

基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱表示，陳姓女子2019年5月，2次在臉書社群網站公開販售「豬鼻龜」，以1萬6000元誠可議答覆留言，1名消費者檢附雙方買賣對話截圖向農業委員會林務局檢舉。

經動保所約詢調查，陳女公開陳列、販售保育類「豬鼻龜」行為，已違反野生動物保育法，依法函送基隆地檢署偵辦。依野生動物保育法第40條，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。呼籲民眾勿買賣保育類野生動物，沒有買賣就沒有捕抓傷害，讓你我一起維護生物多樣性。

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