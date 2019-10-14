台股大漲176.99點站上萬一大關　台積電市值再創史上新高

▲中美最新一輪貿易談判落幕，激勵台股今（14）日大漲176.99點，指數收在11,066.95點，成交量達1,588.25億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

蘋果、台積電ADR股價創新高，激勵台股今（14）日大漲176.99點，指數收在11,066.95點，成交量達1,588.25億元；其中，台積電股價改寫史上新高，市值也刷新紀錄，衝上7.55兆元。

中美最新一輪貿易談判落幕，美國總統川普宣布雙方達成「第一階段實質協議」，中國大陸同意採購400億至500億美元農產品，川普政府也擱置對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率15日起從25%調高到30%的計畫，激勵台股今天大漲176.99點。

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▲台積電今日股價走高來到每股新台幣291.5元，再創歷史新高價，市值也刷新紀錄來到7.55兆元。（圖／路透社）

在蘋概股領軍衝鋒下，台股今日跳空大漲逾百點，蘋概股領軍衝鋒，不僅帶動台股盤中最高來到11085.49點，大漲195點，並收復短期均線5日線約10963點、10日線約10931點、月線約10908點，台股重返萬一大關之上。

受到蘋果股價走揚激勵，台積電美國存託憑證（ADR）改寫歷史新高紀錄，台積電今日股價也同步走高，來到每股新台幣291.5元，再創歷史新高價，市值也刷新紀錄來到7.55兆元。

展望後市，國泰證期表示，中美達成初步貿易協議，市場氣氛正向，激勵台股跳空開高走強，創波段高點，但台股紅K棒有上影線跡象，顯示賣壓不小，若尾盤量能和上影線擴大，短線仍須觀察市場可能風險。

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