十銓推AMD Ryzen 3000專用記憶體　網羅專業玩家

▲十銓推AMD Ryzen 3000專用記憶體。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

隨著AMD RYZEN 3000系列於全球上市，記憶體廠十銓（4967）今（14）日推出專為AMD RYZEN 3000處理器系列，及X570架構平台打造的T-FORCE DARK Z α DDR4電競記憶體、與CARDEA ZERO Z440 PCI-E Gen4 x4 M.2 固態硬碟。

T-FORCE DARK Z α DDR4電競記憶體是專為AMD Ryzen 3000 系列處理器及X570主機板所精心打造的AMD專用記憶體，為滿足玩家在 AMD 3000 系列處理器及X570平台的各種遊戲競技或使用體驗，DARK Z α採用經過十銓內部嚴格篩選優質 IC 顆粒，通過完整相容性與穩定度的嚴密測試，具有穩定輸出的超頻能力和相容性，T-FORCE DARK Z α DDR4是款能在AMD平台展現不凡效能的DDR4記憶體。

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外型方面，DARK Z α電競記憶體馬甲本體設計是以盔甲武士為主視覺概念，猶如記憶體披覆著神聖戰袍獲得周全的保護，雋永而沉穩的黑色光澤展現經典魅力，電解陽極制程搭配金屬電鑄logo設計，襯托且呼應T-FORCE logo充滿科技能量的盔甲氣勢。

X570為目前市售少數支持 PCI-E 4.0的主機板平台，為符合並支援AMD X570新系列架構，T-FORCE推出PCIe Gen4x4 M.2 固態硬碟–零系列電競產品CARDEA ZERO Z440。採用 PCIe Gen4 x4 介面，符合NVMe 1.3 標準，提供高達1TB/2TB的大容量，連續讀寫效能沖出 5,000/4,400 MB/s1的零系列電競固態硬碟。

在外型部分，搭載具石墨烯銅箔散熱模組，以不到1公厘的厚度，提供如高階行動裝置同等級般的卓越散熱效果，創造薄型美學。

另外，CARDEA ZERO Z440同時能有效排除AMD X570主機板平台許多機構干涉的組裝問題，在各大主機板平台與筆電的Ｍ.2插槽上皆可安裝擴充，帶來極限零的飆速快感。

▼十銓CARDEA ZERO Z440。（圖／業者提供）