台南民進黨立委參選人掛「蔡賴配」合照　黃偉哲：樂觀其成

▲台南民進黨立委參選人掛「蔡賴配」合照競選看板，台南市長黃偉哲表示樂觀其成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南民進黨立委參選人掛「蔡賴配」合照競選看板，台南市長黃偉哲指出，其實針對蔡英文總統跟賴清德前院長的任何組合，不管是選務的組合，或是競選搭檔，都表示熱烈歡迎。

黃偉哲指出，其實現在已經看到有些台南的選將，開始把蔡英文總統和賴清德前院長的相片放在一起，即便是合成的，但是很有感覺，其實在台南還是需要這兩隻母雞的力拱，就是說不管是蔡英文總統來搭配立委選舉選將參選人，或是賴清德前院長來搭配，其實都是非常適合，一次放一個，不如一次把2個都拉在一起。

黃偉哲說，所以他覺得其實從這個角度來看應該是正面，那將來不管副總統候選是誰，蔡英文總統11月會公布，所以不管副總統人選是誰，其實賴清德在台南市的地位，在立委輔選站的位置，他覺得其實已經很清晰了。所以就是因賴清德有市場、有票房、有選舉的價值，所以各參選人就會競相把賴清德的相片拿來做合成。那蔡英文總統當然是。

黃偉哲指出，根據民調，蔡英文在台南領先的幅度是超多的，所以我們覺得，其實蔡賴其實在全國配不配不知道，但至少在台南許多選民以及選將的心目中早就已經配在一起了，那這樣的搭配，不管是將來會被落石，或者是將來在這個選舉的陣營裡面的位置，我覺得其實都已經不是特別重要，所以，我覺得這是市場法則，有選票就有人要搭配在一起，所以他覺得「蔡賴配」這部分當然是樂觀其成。

黃偉哲強調，他感覺這段期間，揣摩蔡英文總統的一個態度，她不喜歡，她真的很不喜歡人家給她壓力，他作為台南市競選總部的主委，當然會給蔡英文總統一些政治上的分析跟建議，但是絕對不會給蔡英文總統壓力，因為時間也還沒到，而且人選也還在是思量中，因此這個時候過度的勸進，有時候會有點適得其反。

黃偉哲覺得其實對蔡英文總統或對賴清德前院長最公平的做法，就是說不要給他們壓力，賴清德前院長也很清楚的說了，全力支持蔡英文總統，所以說是這樣子的話，那這點大家真的是非常非常的感謝，也放下心中的石頭，所以這時候我勸大家不要再給蔡賴雙方任何一方壓力，這才是正確健康的作法。