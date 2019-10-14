水電工異鄉打拚回饋苗栗　捐贈百萬添購消防救災裝備

▲苗栗縣造橋鄉廖姓母子，捐贈百萬元添購消防設備給造橋分隊，縣長徐耀昌親自到場主持捐贈儀式。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉1對熱心公益的母子廖吳勉妹女士及廖義民先生，因心懷回饋鄉里、造福鄉梓的愛心，14日捐贈苗栗縣消防局造橋消防分隊新臺幣100萬元供購置消防幫浦車及消防救災裝備，針對搶救狹小巷道，山林及公墓雜草火警，將大大提升本局消防戰力。

造橋鄉民廖義民表示，自己長年在桃園從事水電工程相關行業，雖因工作和家庭因素離開家鄉在外地打拼，但非常關心鄉內大小事務；本著回饋社會造福鄉梓的信念，以母親廖吳勉妹之名捐贈新台幣100萬元整供消防局購置消防幫浦車與相關搶救器材。期盼能提升救災效能，保障民眾之生命財產。

苗栗縣消防局也表示，未來購置之幫浦車將配備有無線電通訊裝備、警示燈、警報器、高壓柴油幫浦、高壓水管200米、細水霧噴槍、水箱容量600公升等滅火等裝置。將可針對搶救狹小道路山林、公墓等雜草火警，可達到迅速滅火之功效，將可大大提升消防局災害搶救戰力。

縣長徐耀昌在捐贈啟用典禮中也特別感謝廖吳女士及廖義民先生的善心，亦非常感謝近年來參與捐贈各項救災車輛、器材的地方人士，期望消防局在獲得更多的救災器材裝備，更能提升救災救護能量，保障縣民生命財產安全。

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