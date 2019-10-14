柯文哲戲言「吃安」　王世堅高舉尿杯：下班前交出「噓噓」

▲柯文哲、王世堅。（合成圖／記者黃克翔、李毓康攝）

記者黃巈禾、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日到台中幫子弟兵輔選，與永興宮副主任委員陳連生閒聊談及一日雙塔時，竟笑稱體力好是因為「吃安非他命」，引起軒然大波。對此，台北市議員王世堅14日表示，柯文哲身為首都市長，言行對大眾有一定影響，他拿出尿杯要送到市長室，「下班前希望他能夠交出他的噓噓」。

王世堅表示，柯文哲自爆吸食安非他命，不可等閒視之，也不能再以亂講話、信口開河來矇過去，身為首都市長，一言一行對社會大眾，尤其對青年族群有重大的影響，吸食毒品是何等重罪，是被鄙視唾棄的事，也是政府不分中央地方，長期以來三令五申絕對要拒絕的。

王世堅指出，毒品會亡國亡種，身為首都市長不應該以身試法，更不應該以自身吸食安非他命拿來張揚，因此，他呼應上午議員同仁，柯文哲應該接受驗尿。

王世堅試問，各種賽事選手，哪一位自稱吸毒後，可以不接受驗尿驗毒的，不管參加任何大小比賽，各種比賽選手只要自稱有吸毒，一定要驗尿驗毒。

王世堅認為，柯文哲既然自稱體力好是吸食安非他命，那應接受驗尿，若是亂講話，「那就驗尿驗毒才能還你清白，否則君無戲言，你當到台北市長了，你說的話就可以這樣隨便帶過？說你只是開玩笑？飯可以亂吃，話不能亂說，更何況吸食安非他命、服用毒品，這是何等重大罪責，這怎麼可以胡言亂語呢？」柯文哲應勇敢接受驗尿。

「我特別幫他準備好了尿杯啦」王世堅表示，會送到市長室去，就麻煩柯文哲「方便一下」，以釐清柯文哲是否吸食安非他命的疑慮，柯文哲有責任與義務對社會大眾交代，這不是三言兩語、說是開玩笑就能帶過。

王世堅提到，「我看這件事也有相當一部分可能是你真的說溜嘴呀！搞不好你真的是長期有在吸食安非他命」，有時候很亢奮，跟吸食安非它命的症狀頗吻合的。

王世堅指出，柯文哲比照1945年日本軍閥，利用年輕人的理想、熱情，對政治的憧憬，把他們騙過來，「當柯市長的神風特攻隊」，神風特攻隊的做法就是餵食這些年輕人安非他命」，這次推的區域立委候選人，就是政治版神風特攻隊，而柯文哲的騙術，就是政治版的安非他命。

王世堅認為，柯文哲過去身為醫生，要取得任何藥品都有通暢管道，呼籲大家把偷拍偷錄柯文哲的表情、反應、言行拿出來看，包括在議會答詢、拍桌，就會發現柯文哲時而亢奮，時而沮喪，這就是典型的安非它命症候群。

王世堅提及，北市警局長陳嘉昌趕快請示柯媽媽後，幫柯文哲驗尿，他相信柯媽媽的看法會跟他一樣，若柯文哲真染上毒癮，柯媽媽愛子心切，也會要求兒子接受勒戒，這是一定的，天下父母心，希望柯文哲別讓父母擔心，也別讓社會失望。

隨後，王世堅高舉尿杯表示，待會兒把尿杯送到市長室，「希望柯文哲下班前交出他的噓噓！」