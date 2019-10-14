「誰有我厲害？」自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

▲小王在打麻將時認識人妻，產生了性慾，之後見其常因婆媳、子女問題跟老公吵架，多次主動傳訊息關心。（小王傳訊示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人妻日前跟丈夫吵架，又有婆媳問題，她負氣離家，跟小王在賓館、租屋處瘋狂「撞擊」，小王還自豪地傳訊息跟人妻說，「外面小狼狗有我那麼厲害嗎？1晚給潮9次！」雖然人妻生理需求獲得大大的滿足，但仍無法忘懷家庭生活，因此她主動向丈夫懺悔，坦承亂搞，丈夫火大提告！

偷情的兩人在林口、板橋等地的賓館激戰後，還在新莊租屋，夜夜「精」采，總共性愛近20次，人妻體質敏感，不斷尖叫與高潮；小王事後傳簡訊向人妻表達自己超猛的戰力，「外面小狼狗有我那麼厲害嗎？一晚給老婆潮9次！」人妻雖然回說，「討厭鬼，把人家的褲褲都弄濕濕的」但她知道，這段關係不會有結果，時間久了，也懷念起家庭關係的好，決定向丈夫坦承一切。

開庭時，小王辯稱人妻有跟丈夫達成離婚協議，他才決定交往，有陪伴傷心的人妻開房，但只有言語的安撫，沒有發生性行為。後來人妻當庭質問小王：「我需要污衊你跟我睡覺嗎？」、「我有老公，我被人睡過，因為這種事情不敢面對父母」。

法官考量人妻已充分展現對於出軌的悔意，而小王先前辯稱的離婚協議，卻拿不出任何事證；法官依妨害家庭罪，判小王5月徒刑，可易科罰金15萬元，14日再判他須賠50萬元給戴綠帽的人夫；全案仍可上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有