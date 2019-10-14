美議員酸取消會面凸顯害怕　特首辦：林鄭月娥另有公務

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港特首林鄭月娥12日取消了與美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的會面，特首辦公室13日下午聲明，是因為特首「另有公務」，外國政客發表言論前應思考，若同樣情況出現在他們自己國家，他們會如何處理；而不應不負責任地肆意批評香港。

根據《明報》，克魯茲日前表示，沒有見到香港示威者的暴力行為，以及「中共被香港示威者嚇怕」。特首辦13日的聲明指出，「我們尊重外國政客發表言論的自由，但言論應以事實為基礎。」

聲明強調，事實上，所有人都可以從傳媒報導中看到，近月香港多次出現暴力示威者作出暴力及破壞行為，更有蒙面暴徒在不同地區破壞公共設施和商鋪、縱火和投擲汽油彈，並肆意襲擊警務人員和持不同意見的市民，嚴重破壞社會秩序，「對克魯茲表示未有見到示威者的暴力行為，實在匪夷所思。」

▲香港近幾個月發生多起警民衝突。（圖／路透）

聲明呼籲，面對持續升級的暴力行為，特區政府及警方有必要依法採取果斷措施應對，外國政客不應不負責任地肆意批評香港，甚至以不同方式表達對暴力行為的支持或認同。

聲明表示，行政長官原計劃於昨日應對方要求與克魯茲會面，後因行政長官另有公務而取消。一如行政長官過去與眾多外賓會面，會面原定以閉門形式進行，雙方均不會公開引述會面內容，克魯茲之前對此安排不持異議。

美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）日前表示，香港特首林鄭月娥取消了與他會面的安排，凸顯林鄭害怕香港市民的弱點。對此，大陸外交部駐港公署13日指出，克魯茲公然來香港做秀表演，為極端暴力分子搖旗吶喊，對香港事務和中國內政大放厥詞，「正告克魯茲之流脫下黑衣、收回黑手，停止插手香港事務，不得在中國的土地上撒野！」

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