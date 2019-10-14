籲中火降載發電　盧秀燕：中央違法！全國民眾都看在眼裡

▲盧秀燕允諾會強硬要求中火減煤。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會14日進行第3屆第2次定期會，空污問題成為藍綠兩黨一致關心議題，黃馨慧、李中、黃健豪等人直接就問市長盧秀燕，中火明年若不依法減煤至1104萬噸，但是如果中火不願意配合呢？盧語氣強硬表示，中央若是不尊重民意，全國民眾都看在眼裡，市府一定會強硬要求落實，手段容她保留。

▲黃馨慧表示，既然總統說不缺電，就馬上拆除老舊機組。（圖／議員黃馨慧提供）

盧秀燕上任後強力整治空汙，包括要求中火減煤至1104萬噸、燃煤工業鍋爐2022年全面退場等，據環保署統計，台中今年1至9月PM2.5創9年新低，盧呼籲中央順應全球反煤潮流，將中火老舊燃煤機組優先除役，市府也將持續稽查中火等大型汙染源，讓空品進一步提升。

▲張瀞分要求中火盡速讓老舊機組除役。（圖／議員張瀞分提供）

今天定期大會，藍綠議員都發言關心空污問題，包括黃馨慧、張瀞分、賴佳微、林汝洲、陳成添、謝明源、黃守達、蕭隆澤、李中和黃健豪等人。

黃馨慧表示，既然蔡英文總統說過「不缺電」，台中281萬人要求中火1至4號機組立即停機拆除，盧市府年底不要再發許可證，蔡英文不要再把中部人當成民進黨「心中最軟的一塊」！

張瀞分說，根據環保局所提出的專案報告，台中火力發電廠目前是全世界第四大火力發電廠，目前有10部燃煤發電機組，如果再增設2部燃氣機組，恐怕將成為全世界最大的火力發電廠。

林汝洲表示，中火存在27年來都是台中人的痛，國家的電力需求，經濟發展，不應該用台中人的健康來換取，現在國家的能源政策是不正常的，市長對中火的要求，全體市民都會是市長的後盾。

李中和黃健豪等人直接就問，中火依法明年再減煤至至1104萬噸，如果中火達不到目標，拒絕配合，市府有何因應措施？

盧秀燕表示，經濟部長沈榮津今年曾到台中拜會，市府當時就要求老舊機組應優先除役，但沈部長僅回應台中若增加2部機組，老舊的燃煤機組將轉為備用，與市府要求除役的立場相違背，市府將持續努力，爭取中火汰舊換新，讓空品進一步改善。

至於如果中火不願減煤，市府有何作為？盧強調，中央應尊重民意，如果帶頭違法，全國民眾都看在眼裡，她一定會強硬要求中央落實，保障民眾呼吸權，但要求手段容她先保留。

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