漁人碼頭計畫最後一塊拼圖　新竹漁港直銷中心大棚架開工

▲漁產直銷中心攤商露天棚架整建工程14日開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

漁人碼頭計畫最後一塊拼圖！漁產直銷中心攤商露天棚架整建工程14日開工典禮，將投入1.1億規劃可容納74個攤商的戶外空間，導風通風為主要設計理念，外觀與屋頂採流線造型，營造出與海風共舞的嶄新風貌，新竹市副市長沈慧虹表示，林智堅市長上任後投入超過13億打造新竹漁人碼頭，已逐漸開花結果，成觀光休憩及產業兼具的海港景點，本次攤商戶外棚架工程是直銷中心重建計畫首部曲，接著將陸續進行直銷中心重建、直銷中心舊建築拆除，未來整區將提供民眾最優質的環境、採買南寮尚青的海鮮。

沈慧虹分享，新竹漁港這些年的改變大家有目共睹，感謝新竹漁會對於市府的支持，對的事情一起攜手堅持下去，嶄新的直銷中心將分成三部曲，首部曲為直銷中心戶外大棚架與攤販搬遷，二部曲是明年啟動的直銷中心重建，直銷中心完工啟用後，便會將舊建築拆除並重整周遭環境，將新竹漁人碼頭整體轉型為北台灣觀光休閒漁業的重要據點。

沈慧虹提到，南寮漁港轉型為觀光新亮點的漁人碼頭，陸續打造出魚鱗天梯、國際風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，台68線延伸進漁港的南寮大道已通車，並完成漁港內停車場，使觀光客進出港區更便利，更同時兼顧漁民工作需求，陸續改善港區碼頭基礎設施改善及漁船作業水道疏濬，轉型觀光休閒漁港的同時更一併提升漁民作業環境。

新竹市政府產發處副處長呂清松指出，直銷中心戶外棚架工程涵蓋直銷中心北側街廓，戶外棚架設計考量東北季風與海風吹拂方向，以理風、導風與通風為概念，搭配波浪狀的屋頂，營造與風共舞的概念，未來共規劃74個攤位空間，完工後原位於直銷中心前的戶外攤商將全數遷入，棚架周遭增闢開闊的戶外廣場，一併提供遊客遮風避雨及休憩的優質採買環境，待戶外棚架完工後，戶外棚架工程預計2020年完工，屆時就能正式啟動直銷中心重建工程，完成漁人碼頭最後一塊拼圖。

產發處指出，今年初已完成漁港北側與東側碼頭後側沉陷工程，並且針對新港路及新港一、二、三、四路道路排水與景觀一併改善，劃分出漁民作業區動線，日前西碼頭改善工程也正式動工，包含整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面改善道路下陷、整建修船廠空間、最後將改善新竹漁港內漁貨直銷中心環境，重塑漁港商業區域，市府期盼未來漁港建設上與漁會、在地里民攜手共進，完成漁人碼頭風華再現及繁榮。