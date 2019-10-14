戀童詭男「徒步500公里」想和14歲少女壞壞　沿途狂傳鹹濕對話…慘被活逮

▲32歲的詹金斯（Tommy Lee Jenkins）步行351英里，想和14歲少女發生性關係。（圖／翻攝Winnebago County Jail）

記者吳美依／綜合外電報導

美國印第安那州一名32歲男子詹金斯（Tommy Lee Jenkins）在網路上認識14歲少女「凱莉」（Kylee），不斷傳送露骨的性愛訊息，要求私密部位照片。他邀請對方碰面，從事性行為，被拒絕後步行351英里（大約564公里）去找女網友，沒想到對方的真面目卻是臥底警察與FBI探員。

《福斯新聞》報導，詹金斯10月1日開始與「凱莉」聊天，他要求少女拍攝清晰的性感私密照，不斷開玩笑地邀請對方見面並且發生性關係，被拒絕後，決定從印第安那州懷特斯敦（Whitestown）徒步前往網友居住的威斯康辛州尼納（Neenah），距離大約是351英里（大約564公里）。

《奧什科甚西北部》（Oshkosh Northwestern）報導，詹金斯向「凱莉」傳送鹹濕對話，曾說想要一起生500個小孩，「每一年生一個。」他一邊展開步行之旅，一邊回報即時位置，10日抵達目的地後，卻當場被警長與FBI逮捕。據了解，威斯康辛州警方與兒童網路犯罪工作小組合作，打擊網路犯罪。

He began exchanging instant messages with who he thought was a 14-year-old Neenah girl on Oct. 1, according to the Justice Department. 由 Oshkosh Northwestern 發佈於 2019年10月11日 星期五

《紐約郵報》報導，詹金斯被指控使用電腦試圖說服、誘惑未成年人從事非法性活動，如果罪名成立，將面臨無期徒刑，目前已被關押在布朗縣立監獄。據悉，他2011年也因猥褻7歲和8歲男童被起訴。

威斯康辛州檢察官克魯格（Matthew Krueger）表示，「我們的國家正面臨兒童性虐的流行與散播，有了網路以後，加害者太容易與全國各地的小孩溝通。」他承諾，司法部門會努力與各級執法單位合作，打擊兒童性犯罪。