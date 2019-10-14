川普也當直播主！Twitch帳號吸7.2萬人追蹤　不忘提醒「記得捐錢」

▲川普搶攻年輕人選票。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布加入全球最大電玩實況平台Twitch，開站後僅直播一次，但已吸引7萬2000多名粉絲追蹤。外媒猜測，選在這時候經營新的社群平台，目的是為了替2020年總統大選鋪路，而上線的第一個影片也是他在明尼蘇達州（Minnesota）的造勢晚會，截至目前的觀看人數次為9萬3000次。

川普的帳號頁面除了直播影片外，他也嵌入了Twitter、Facebook、Instagram、Youtube等個人社群網站的帳號，還有線上商店、捐款網站等內容，鼓勵大家捐錢支持。儘管他不像一般電玩直播主一樣，坐在電腦螢幕前和觀眾直接對話，但「美國總統加入Twitch」仍是一個噱頭，也讓他預告下次德州造勢直播的內容，截至目前已吸引28萬人觀看。

在 www.twitch.tv 觀賞 DonaldTrump 的實況影片

不過，川普也不是第一個加入Twitch的美國政治人物，美國民主黨總統參選人、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的Twitch帳號有8萬8000名追蹤者；民主黨籍眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也曾以嘉賓身分，出現在直播主Donkey Kong 64的電玩直播中。

2011年成立的Twitch主要用於直播電玩遊戲，現在也提供音樂、體育、脫口秀或其他活動的直播。自該平台上線以來，每天平均有1500萬名訪客，平均有130萬人同時在線觀看。亞馬遜（Amazon）在2014年以10億美元的價格收購Twitch。

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