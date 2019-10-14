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威剛前進美國參展　大秀博弈實力

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▲▼威剛參加美國全球國際博彩展覽會（Global Gaming Expo，G2E） 。（圖／業者提供）

▲威剛參加美國全球國際博彩展覽會。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠威剛（3260）將於10月15日至17日參加美國全球國際博彩展覽會（Global Gaming Expo，G2E），將展出一系列支援安全加密技術的固態硬碟和存儲卡、及客製化軟體應用在博弈領域的實力。

G2E為全球規模最大的博弈展，除了各式博弈機台、博弈專用的儲存設備和零組件、線上博弈遊戲，到監控系統、AR/VR技術等應用均有展出。

請繼續往下閱讀...

對博弈機台和線上博弈遊戲而言，作好資料保護才能避免系統遭駭客破解，防止賠率異常、造成巨額損失。威剛工控產品支援多種資安防護和加密技術，可保護資料不被任意寫入或竊取。例如為博弈機台所設計的CFast卡ICFS331便具備防寫入保護（H/W Write Protect）功能，可防止資料被不當竄改。

此外，若發生系統不正常斷電或突然強制關機時，威剛的斷電保護（Power Loss Protection）機制也可立即啟動，防止資料突然遺失。

新一代CFexpress Type B記憶卡　讀寫速度是一般SD與CFast卡的3至4倍

為滿足博弈應用對影音視覺的高標準要求，威剛除了有一系列完整的3D NAND SSD，此次還展出兩款採用PCIe高速介面的3D NAND新品，如M.2 2280 SSD IM2P33E8，讀寫速度高達每秒3500/3200MB，可流暢地處理動畫、音效等多媒體作業。

而新一代CFexpress Type B記憶卡ICFP301，則是鎖定高畫質4K/8K影像監控及辨識系統，讀寫表現可達每秒1700/1200MB，是一般SD與CFast卡的3至4倍。

針對博弈產業客戶的不同需求，威剛亦提供讓客戶在容量、效能與成本間能取得平衡的兩項技術，包括獨家開發的「A+ SLC」，能使NAND Flash的效能逼近SLC；還有「3K P/E Cycle」，可將3D TLC固態硬碟的Program/Erase Cycle（寫入/抹除次數）提升至3K，與2D MLC固態硬碟同等級，大幅延長產品壽命，讓長時間運作的博弈機台更加穩定耐用。

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