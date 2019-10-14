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金額洩漏真心話！　客人加油指定「95九分滿」　店員妹傻眼…一看螢幕笑了

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▲男子駕駛柴油車被加油站員工加錯95無鉛汽油。（示意圖／ETtoday資料照）

▲客人把加油站當飲料店，還指定加九分滿。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃可昀／綜合報導

一名在加油站上班的女店員，日前遇到一名奇怪的客人，對方要求加「95九分滿」，簡直當作是在飲料店客製化，讓她聽了相當傻眼，最後加完螢幕跳出的金額，讓其他網友們看了全笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，加油站會遇到的客人真的百百種，先前才遇到有人要加八分滿的油，今天又遇到另一位客人要「九分滿」，由於油箱不像飲料杯一樣還能看加到哪，通常會直接指定金額，或是和店員說加滿就好，九分滿這要求未免太高難度。

請繼續往下閱讀...

▲▼客人加油要加九分滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲加到跳停後，螢幕剛好顯示著87元。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，專業的原PO當下猜測，客人的意思應該是加到油槍跳停就好，但跳停以後對方還懷疑地問，「好了嗎？」當下原PO也只能尷尬地回，「好了…」因為她根本不知道客人九分滿的定義在哪裡。巧合的是，當她抬頭看螢幕時，上頭顯示著金額「87元」，似乎不小心道出她內心話，頓時會心一笑，「加完跳槍剛好送他這個數字！」

網友也開玩笑說，「老闆柴油，五分熟。」「我都加95 1000元，無糖、完全去冰。」「下次問他們，要不要順便去冰半糖？」「給他一個87元應該沒錯。」「把油箱挖出來，灌9分滿再塞回去。」甚至還有愛算數學的網友給出燒腦回應，「下次要問回去說，請問你知道你油箱多大，裡面剩多少油？這樣才能精準幫你加到9分滿。」

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