黃國昌質疑何壽川「銀行金庫當自己家」 永豐：提款人都有簽提款單

▲立委黃國昌今日質疑金管會輕放永豐銀。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

時代力量立委黃國昌質詢時今（14）日提到，永豐金前董事長何壽川遭台北地方法院聲押，在短時間內由同一交易人在短時間內提走7500萬，把「銀行金庫當作自己家」，金管會也早就金檢出，卻至今還未懲處，並且質疑對永豐有輕放的嫌疑。

永豐銀即發聲明稿回應，提款程序由客戶本人親簽開立提款條，而銀行營業部金庫尚未關閉的前提下，配合大額提款程序，但因大額提款金額需要長時間備鈔以及程序，才在營業外時間完成提款程序。簡而言之，永豐銀澄清兩點：這15個提款人的提款程序，不是一個人就可以完成，而是所有的客戶（15人）都有填寫提款單；第二，銀行的金庫也並非為特定人再開，而是在營業時間就一直進行提款的程序。

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立委黃國昌今日在立法院財委會爆料，有關於永豐金超貸弊案，檢調在2017年6月16日發動搜索，訊後向台北地方法院聲押何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董娘廖怡慇獲准。

當天晚上大家害怕何壽川交保需大筆現金，因此由同一個交易人在同一櫃員處，在短時間內自15位非本人帳戶提走7,500萬元，直批「離譜到極點，把銀行金庫當成自己家」，並且質疑金管會2018年即金檢出，至今尚未懲處。對此，永豐銀做出前述的說法回應。