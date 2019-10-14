郭台銘宋楚瑜明天會面？　蔡沁瑜：沒有收到邀請　兩人10日後就沒聯繫

▲郭台銘、宋楚瑜。（圖／資料照）



記者楊蕓／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜將於15日會面一事，郭台銘幕僚蔡沁瑜14日受訪時澄清「沒有收到這方面的邀請」，並表示兩人自從10日見面後，就沒有再聯繫。

2020大選進入倒數，親民黨還握有一張政黨推薦門票，最後是否會給郭台銘，還是宋楚瑜親征備受關注。三人國慶日當天在台北市升旗典禮同框，當天郭台銘被問到會不會和宋楚瑜合作時，郭台銘直接否認答「不會」。如今傳出郭台銘、宋楚瑜15日將會面，對此，蔡沁瑜14日受訪時否認，「沒有收到這方面的邀請，也沒有接到這方面的訊息，我們不清楚這個消息是哪來的」，她並表示，10月10日見面後，郭、宋就沒有再連繫。

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