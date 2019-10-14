文在寅簽曹國解職案！為引發社會矛盾道歉　誓言完成司法改革

▲ 文在寅稍早簽署曹國解職案。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

南韓法務部長曹國9月在私募資金、家人特權醜聞風波中上任，不僅使總統文在寅民調大跌，每逢周末也有數萬民眾上街抗議，因此於今天（14日）宣布辭職，任期僅短短35天。文在寅稍早表示，對於引發國民矛盾及衝突深感抱歉，但改革檢察機關及守護公正的價值仍是政府最重要的國政目標之一，將為此全力以赴。

文在寅今天出席首席及幕僚會議時表示，「原本希望曹國與檢察總長尹錫悅這對夢幻組合能夠完全司法改革大業，最終止步於夢想，但這個夢想絕不會只是空想。我們的社會經過一段陣痛，身為總統，對國民感到非常慚愧，但也是使我們重新思考檢察機關改革、公正價值及媒體角色的重要契機。」

▲ 曹國任期至今天午夜為止。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅表示，曹國遭遇困難仍堅忍不拔的態度及推動改革的堅定意志引起許多國民的共鳴，也成為改革的動力。他指出，檢察改革是歷屆政府的課題，過去卻沒有任何人做到，而曹國今天提出的改革方案為改革邁出一大步，只要通過國會立法的課題，就能完成檢察改革的基礎。

另一方面，青瓦台發言人高旼廷稍早宣布，文在寅於下午5時38分（台灣時間4時38分）簽署曹國的解職案，曹國的法務部長任期將於今晚午夜12時（台灣時間11時）宣告結束；15日起由現任法務次長金浯洙擔任代理部長。

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