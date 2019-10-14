勞動部將與金管會研擬把人、車強制納保　立委：保費恐將轉嫁消費者

▲立委林俊憲質疑保費恐將轉嫁給消費者，勞動部回應。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

立法院今（14）日召開社福衛環委員會審查「中高齡者及高齡者就業促進法案」，不過，由於日前發生3天2起外送員事故，對此勞動部長許銘春今天就指出，這周將會跟金管會共同來研議，未來把相關的意外險險種訂定清楚，把外送員與機車強制納保；不過民進黨立委林俊憲就質疑，強制納保後這樣保費是否會轉嫁到消費者身上？許銘春則回應，未來會跟業者進行討論。

國內包含foodpanda、Uber Eats、foodomo、Deliveroo等共七家外送平台，此外加上麥當勞、必勝客等業者，高達8萬多人從事機車美食外送工作，外送業者騎車穿梭大街小巷，工作風險高，但前三家業者宣稱和外送員之間關係為承攬，另外4家的業者與外送員都是僱傭關係。

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許銘春表示，今已經指示職安署啟動專案，兩週內清查國內七家外送平台，包含foodpanda、Uber Eats、foodomo、Deliveroo、honestbee、有無快速、吃飽沒（已歇業），釐清各平台和外送員之間僱傭、承攬關係，統計具體就業人數並釐清全職或兼職，同時確認雇主是否為外從人員保勞健、是否參加職業工會等。此外，一週內會也將會同金管會就保險議題研議，讓外送員以及營業用機車保險有明確保障。

為保障越來越多人投入外送業，也將在一週內和金管會研議，讓人、車都能強制納保。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，將由金管會找產險公司針對外送業者設計意外險，例如是否外送員一接單，平台就能立即啟動保險，而不是等簽約後三天成立。

林俊憲則是質疑，一旦把外送員強制納保後，那這筆保費業者是否就會轉嫁到消費者身上？這樣對消費者來說是否有點不太公平，畢竟業者本身抽成也抽了不少，是否應該要由業者自行吸收，是否應該要由勞動部強制規定由業者吸收。

對此許銘春當場回應，未來會跟業者進行討論，對於保費的部分會再跟有關單位討論，絕對不會讓消費者單方面吸收。而鄒子廉則表示，還需要深入討論，不可能由平台業者全數擔起，應還要消費者和外送員共同分擔，一周內研議出方案後，就會盡快落實。



