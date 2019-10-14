質疑高雄市文化局轉型成「東廠」　前後任文化局長隔空交火

▲「Wecare高雄」發起人尹立。（圖／記者洪正達翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

由前高雄市文化局長尹立所發起的「Wecare高雄」，近日指出「韓市府計畫奪走市民的自由」，批評韓市府從大港開唱、施壓拆除連儂隧道、不當調查嗆韓民眾身分，質疑文化局轉型成「東廠」；對此，文化局強調，此事純屬偶發事件，請有心團體不要無限上綱，更不該扭曲事實，亂扣帽子！

9月30日，中山大學學生會在西子灣隧道口設置隧道連儂牆力挺香港，沒想到「連儂隧道」僅維持8天就結束，並且連夜拆除也將壁面噴漆復原，令不少人好奇；文化局表示，只是先發文提醒校方注意，以免觸及文資法規定，因西子灣隧道具「歷史建築」身分，依《文化資產保存法》規定，若遭毀損或有破壞必須依法處理，可罰30至200萬。

國慶日當天，韓國瑜參加高雄電影節揭幕，致詞結束後，一名戴口罩的女子開嗆，為何來自日本的開幕片《火口的二人》無法在大陸播映？韓國瑜在台上直接回應：「你要不要站起來跟記者講一下？你不用戴著口罩，你把口罩拿下來大聲講」；沒想到事後傳出前鎮分局要求影展人員供出女子離開去處和準確時間，讓影展人員砲轟：「這不是警察城市！」

12日晚間，「Wecare高雄」在臉書轉貼相關報導以及影展工作人員臉書文章，並且hashtag「國家機器動的好厲害啊！」、「高雄市文化局轉型為東廠嗎？！」

林思伶表示，尹立應知文化局同仁是依法行政，「但立場不同團體見縫插針，甚至以似是而非的言論吸引輿論關注，文化局再次籲請外界不要讓單純的文化事務沾染政治紛擾的口水，讓想做事的人專心做事」。

▲高雄市文化局長林思伶。（圖／記者賴君欣攝）



尹立則堅稱自己沒貼相關訊息，「Wecare高雄」所發布的貼文也只是小編轉貼新聞報導而已。

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