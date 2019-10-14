女兒被爆「走後門」百萬人抗議特權　南韓法務部長曹國宣布請辭

記者丁維瑀／綜合報導

南韓法務部長曹國8月獲得總統文在寅提名，然而上任才短短時間，各種醜聞就連環爆出，包括他女兒被傳利用特權進入名校，引起百萬民眾近來上街抗議。《韓聯社》報導，曹國14日宣布請辭。

曹國曾擔任前青瓦台民政首席秘書，是文在寅的親信，9月9日上任法務部長一職。南韓檢方過去近2個月針對他的家人展開貪腐調查，曹國14日宣布請辭，他透過聲明表示，雖然司法改革是他一生的使命，但有些「難以置信」的事情發生，他的角色已結束。

《韓聯社》指出，外界普遍認為，曹國被視為推動司法改革的關鍵人物，關於家人面臨調查，他表示感到很抱歉，但他身為法務部長，每天都在盡最大努力工作，如今他的角色已來到尾聲，「現在我希望放下一切，照顧好家人。他們正經歷人生最艱難、痛苦的時刻。」

▲南韓民眾上街要曹國下台。（圖／達志影像／美聯社）



曹國的家人，包括他的妻子、女兒與兒子，都多次受到檢方訊問，懷疑這家人利用特權達成目地。曹國的老婆涉嫌偽造文書，幫助女兒申請醫學院，並參與可疑的股票投資。

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