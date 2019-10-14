花「17億租7年」2架航遙測飛機挨批冤大頭　農委會喊冤：新買沒比較省

▲林務局航遙測飛機（Beech-200型）。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會林務局農林航空測量所採購2架航遙測飛機，現有使用的飛機（Beech-200型）機齡已逾40年， 改租2架7億多元的航遙測飛機，遭質疑不用低廉價格購買，卻擬花近17億租7年。林務局今（14日）澄清，新買的沒有比較省。

林務局說明，本次租賃採購標的其經費除提供2架改裝完成適合航攝作業的飛機，每架飛機含改裝完成費用約4.15億元，2架共計8.3億元，同時廠商於契約期間必須同時提供飛機飛行操作、油料、維護等有關飛機航務與機務的相關服務。

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為確保航攝作業的運作順利，林務局指出，每年所需經費約0.93億元，7年共計6.5億元；7年後開始每年固定支出估計將降低為8千多萬元，依飛行約25年而言，單獨採購飛機雖費用較低，但每年仍需額外編列飛行操作、油料、維護等相關費用，因此並沒有比較省錢，且反而增加行政成本。

林務局表示，根據農航所歷年飛行時數估算，本案要求廠商於契約期間為農航所專機專用，每年提供600小時飛行服務時數，其餘時間不得挪做他用，主要為有效掌握台灣有限的航攝作業天氣，及避免感測器拆裝過程影響儀器精度。另外，林務局強調，此案採購農航所已依政府採購法辦理公開徵求廠商資料及報價，計有漢翔等4家普通航空業提供相關資料，未來將廣邀國內民用航空及普通航空業者參與投標本案，以公開公平之方式徵求最佳民間廠商辦理本採購案。