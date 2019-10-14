2022任期結束前大巨蛋可完工？柯文哲首度鬆口：有機會

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

遠雄大巨蛋停工至今逾5年，14日下午將再度闖關都審會。台北市長柯文哲上午到議會進行專案報告，各路議員追問大巨蛋議題，台北市議員陳建銘當場詢問，民眾都很關心大巨蛋的進度，到底有沒有機會在這一任期內完工？柯文哲首度鬆口表示，盡量啦，有機會啦，不過後面還有很多問題。

柯文哲備詢時也提到，大巨蛋該解決了，「不會拖了」、「差不多了」，因為該釐清的也都釐清了，解讀是有意讓大巨蛋過關。但柯也說，為什麼不願意在公開場合壓時間？因為這是雙方的事情，「我和你說什麼時候及格，考生就會開始擺爛」。

而議員簡舒培則爆料，市府的報告中提到的「內政部認可的遠雄提報防災避難性能設計資料認可安全避難人數為13萬7963人」，該數據為100年跟101年的認可通知的人數，早在106年時就已廢止，如今選在都審會前夕的專案報告提出，質疑市府幫遠雄護航。

針對大巨蛋再度闖關都審會，柯文哲說，還是尊重專業，是就是、不是就不是，「我也覺得這樣，遠雄要認真考試，你要過不能好像是…，會過不過你要認真考試」。

簡舒培追問，遠雄的防災避難模擬沒過，6情境中有2情境沒過，結果市府竟稱沒過的2個情境叫做參考，市府幫遠雄解釋，能接受？都發局長黃景茂接話說，「英國那邊的意思是說，我們人的行為有平均數，用一個最壞跟最差的都是僅供參考」。



