藍委批蔡英文論文30年後才能解密　政大：歡迎到校查看

▲陳學聖請現場校長們，若相信蔡英文公開資料就舉手。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

總統蔡英文近來身陷「論文」風波，雖已授權論文給國家圖書館開放閱覽，但質疑聲音仍不停。今（14日）立院教育委員會審查國立大學基金等預算、作業，國民黨立委陳學聖問現場多位大學校長，相信此公開資料的人舉手，結果僅6人舉手。並質疑日前要求政治大學提供資料卻被列為絕對機密，要等到138年年底後才能解密。

陳學聖將沒舉手的政大校長郭明政叫上台質詢台問，前陸委會主委賴幸媛和總統當年在英國求學，有過短暫時間住在一起，賴都可以找得到，覺得奇異的是總統為何找不到。蔡英文回國後曾到政大任教，因此被外界認為，學校應有她的博士畢業證書和博士論文。

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▲陳學聖說，質疑政大校長不公開總統蔡英文畢業證書和論文影本。（圖／記者許展溢攝）

陳學聖表示，如果無法跟英國確認，最起碼當時留學國外回來在政大留下來且保密的資料要提供。郭明政說，總統在政大角色就是曾經是一名教師，就政大而言一視同仁。陳學聖認為資料都已經在國家圖書館公開了，政大是有何困難需要保密？且教育部也回函必須等到138年年底才能解密，不解為何還要等30年，且拿出來給大家看過，問題就解答，若大家有錯就道歉。

▲郭明政（中）向陳學聖說，歡迎到學校查看資料。（圖／記者許展溢攝）

郭明政強調，總統跟其他人完全沒兩樣，對每個人資訊都一視同仁，司法機關向學校請求資料，都已經送出去，尊重立委監督教育相關單位，歡迎陳學聖到學校查看資料，陳學聖則回「怕中計」，現場一片笑聲。