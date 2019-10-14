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陸學者：尼泊爾不允許反華勢力分裂中國　將開啟合作新篇章

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▲▼習近平訪問尼泊爾。（圖／新華社）

▲習近平訪問尼泊爾。（圖／新華社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平13日結束對尼泊爾的國事訪問，西華師範大學印度研究中心主任龍興春認為，中尼關係的新定位，必將開啟兩國合作新篇章，對華友好合作一直是尼方各界的共識，除了在「一帶一路」方面的合作，尼柏爾始終堅定奉行一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整。

龍興春14日於《人民日報》海外版網站發表文章評論，這是大陸國家主席時隔23年再次訪問尼泊爾，也是習近平主席首訪尼泊爾，在此次歷史性訪問中，確定中尼關係新定位意義深遠。此外，尼泊爾始終堅定奉行一個中國政策，決不允許任何反華勢力利用尼領土從事分裂中國活動是各黨派的共識。

文章指出，在尼泊爾的國內衝突和政治動蕩中，中國充分尊重尼泊爾主權，堅持不干涉內政原則，還為尼泊爾經濟社會發展提供大量援助，建設了公路、政府大樓、醫院、學校、體育場館等多個項目，長期派譴醫療隊為尼泊爾人民服務。

▲▼習近平訪問尼泊爾。（圖／新華社）

▲習近平訪問尼泊爾。（圖／新華社）

文章寫道，尼泊爾始終堅定奉行一個中國政策，決不允許任何反華勢力利用尼領土從事分裂中國活動是各黨派的共識，「在此次同習近平主席會晤時，班達里總統強調，尼方感謝中方多年來給予的大力支持和幫助，尊重中國的主權和領土完整，決不允許任何反華勢力利用尼領土進行任何反華活動。」

文章強調，作為一個高山內陸國，「一帶一路」倡議在尼泊爾產生積極反響，有望使尼泊爾由「陸鎖國」變成「陸聯國」，中尼2019年簽署過境運輸協議議定書，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果清單將中尼鐵路列為「一帶一路」推進項目。

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