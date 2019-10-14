　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日籍女主管酒後頻失態！吉他砸部屬、路邊爆打情侶…醒來全辯不記得

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市李姓女子今年6月在中壢區某餐廳因故與客人口角衝突，2名員警制止時竟遭李女咬傷。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日籍居酒屋女主管2度在店外喝了酒後，失態打傷員工和路人而遭法辦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

一名在居酒屋擔任主管的日籍女子KAKI，多次酒後失態，先是在別的餐廳喝了酒，就隨手拿起吉他砸同桌的男部屬，該件案子還在偵查中，她又在路邊酒醉，沒來由地暴打一對情侶，到案後卻辯稱「不記得了」。台北地檢署9日先依傷害罪將她涉嫌打傷情侶的部分提起公訴。

6月1日晚上，KAKI喝了酒後來到林森北路上的速食餐廳，在店門前，不知道為什麼不開心，自顧自念了幾句就動手毆打一名站在身旁的女子。當時女子的男友上前攔阻，卻反遭KAKI拳打腳踢，無端被打的情侶事後報警處理，轄區中山分局循線找到KAKI，酒醒的KAKI卻說不記得為什麼打人，也不記得有打過人。

檢警調查，原來KAKI在台北一間日式居酒屋擔任幹部主管，這已經不是她第一次酒後失態，她在之前和員工到其他餐廳吃飯喝酒時，就曾不知何故，突然拿起吉他，朝身旁的日籍部屬猛砸。檢察官收案後，曾試圖安排KAKI和部屬調解，但是KAKI始終否認傷害員工，辯稱應該是在場的其他人做的，因此和解不成，目前正由檢察官另案偵辦中。

彼岸花的邪惡吸引力

【其他新聞】

獨／張大千畫作失竊30年遭拍賣疑案　關鍵人物現身…竟是白色恐怖受難者

71歲嬤隔代養孫獲表揚　女兒在獄中看新聞才知道：如果人生可以重來...

為提神拚大考染毒　落榜入獄「第1次拿菜刀」出監拚上法律系助人戒癮

ET快訊
曝光「一條線比基尼」台女！菲警爽秀中文還轉貼：我在台灣紅了
獨／反骨男孩成員爆退團！她消失前1個月...孫生連嗆2次「單
台中女鬼全裸哭「我好冷」！10年後開棺驗屍..上香時3支香全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒梟砸千萬「勾結保三警」！走私1500kg安毒、K他命　市價百億堪稱歷年之最

豬鼻龜叫賣一萬六　結果她倒賠二萬元喊冤：法官大人我也是網路買來的

「誰有我厲害？」自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

酒後大小聲少年憤出拳　蘆洲男遭毆頭撞桌腳噴血送醫

BMW左轉…機車煞不住撞上去「翹孤輪」　女騎士慘摔在地

快訊／北投車禍！婦人過馬路「碰撞廂型車」命危...家屬激動癱坐地上

參加影城腕力比賽…被壓平還不認輸！男再發力「傳出斷骨聲」　怒告負責人

機車左彎碰撞汽車！「騎士噴飛」撞碎擋風玻璃　仍能起身坐穩身體

台中醉男載妹闖紅燈…街頭狂飆甩警「自撞燈桿」！引擎蓋冒煙遭逮

日籍女主管酒後頻失態！吉他砸部屬、路邊爆打情侶…醒來全辯不記得

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

毒梟砸千萬「勾結保三警」！走私1500kg安毒、K他命　市價百億堪稱歷年之最

豬鼻龜叫賣一萬六　結果她倒賠二萬元喊冤：法官大人我也是網路買來的

「誰有我厲害？」自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

酒後大小聲少年憤出拳　蘆洲男遭毆頭撞桌腳噴血送醫

BMW左轉…機車煞不住撞上去「翹孤輪」　女騎士慘摔在地

快訊／北投車禍！婦人過馬路「碰撞廂型車」命危...家屬激動癱坐地上

參加影城腕力比賽…被壓平還不認輸！男再發力「傳出斷骨聲」　怒告負責人

機車左彎碰撞汽車！「騎士噴飛」撞碎擋風玻璃　仍能起身坐穩身體

台中醉男載妹闖紅燈…街頭狂飆甩警「自撞燈桿」！引擎蓋冒煙遭逮

日籍女主管酒後頻失態！吉他砸部屬、路邊爆打情侶…醒來全辯不記得

貓咪送葬師！牠靠「第6感」準時參加葬禮　家屬：像家人陪伴超窩心

外送安全很重要　蔣萬安要求勞動部：強制業者替外送員加保商業保險

4歲兒頂嘴「來對決啊！」　徐若瑄罕見動怒祭出「嚴懲」

日本星巴克「紅夜星冰樂」IG掀打卡熱潮　黑貓尾巴、幽靈水瓶Q翻天

中職／統一獅新首席教練　蘇泰安：林岳平在規劃中

柯文哲戲言「吃安」　王世堅高舉尿杯：下班前交出「噓噓」

救援新幫手！YAMAHA「三輪」救災概念車　配備警報器、輔助電源

毒梟砸千萬「勾結保三警」！走私1500kg安毒、K他命　市價百億堪稱歷年之最

南方澳大橋拚3年重建啟用！　林佳龍曝關鍵：時間應可再縮短

肉鬆+芋泥快滿出來！台北排隊鐵板吐司　還有鹹豬肉口味

社會熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

10年後開棺驗屍　上香時3支香全部斷掉

外送員士林遭撞慘死　Uber Eats回應了

清明節嘗禁果懷孕　16歲少女求法官別關20歲男友

新竹小三買半票搭台鐵　被「查出」婚外情

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

狼約12歲女「旅館啪2次」她提分手遭恐嚇

膠筏下有手　漁民嚇：翻開見女屍

火車站撿到悠遊卡　超市消費189元代價2萬

更多熱門

相關新聞

喝醉酒兒子忘車內　被發現已死30分鐘

一時疏失終身遺憾，湖南益陽一對父母近日外出喝喜酒，喝醉後直接回家睡覺，將3歲的兒子遺忘在車內，結果再次發現時男孩已死亡30分鐘，一家人當場哭到崩潰。目前，小孩已安葬，家屬正在辦理善後事宜。

夜店哥喝爛醉搭UBER　醒來離家160KM…車資1萬5

刷掉批韓者　韓粉改口：轉貼來的

酒量可以練？專家曝「沒那麼醉」真相

她喝茫遭陌生人強壓硬上：沒人會相信醉漢

關鍵字：

主管喝酒居酒屋失態喝醉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面