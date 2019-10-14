日籍女主管酒後頻失態！吉他砸部屬、路邊爆打情侶…醒來全辯不記得

▲日籍居酒屋女主管2度在店外喝了酒後，失態打傷員工和路人而遭法辦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

一名在居酒屋擔任主管的日籍女子KAKI，多次酒後失態，先是在別的餐廳喝了酒，就隨手拿起吉他砸同桌的男部屬，該件案子還在偵查中，她又在路邊酒醉，沒來由地暴打一對情侶，到案後卻辯稱「不記得了」。台北地檢署9日先依傷害罪將她涉嫌打傷情侶的部分提起公訴。

6月1日晚上，KAKI喝了酒後來到林森北路上的速食餐廳，在店門前，不知道為什麼不開心，自顧自念了幾句就動手毆打一名站在身旁的女子。當時女子的男友上前攔阻，卻反遭KAKI拳打腳踢，無端被打的情侶事後報警處理，轄區中山分局循線找到KAKI，酒醒的KAKI卻說不記得為什麼打人，也不記得有打過人。

檢警調查，原來KAKI在台北一間日式居酒屋擔任幹部主管，這已經不是她第一次酒後失態，她在之前和員工到其他餐廳吃飯喝酒時，就曾不知何故，突然拿起吉他，朝身旁的日籍部屬猛砸。檢察官收案後，曾試圖安排KAKI和部屬調解，但是KAKI始終否認傷害員工，辯稱應該是在場的其他人做的，因此和解不成，目前正由檢察官另案偵辦中。

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