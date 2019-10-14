參加影城腕力比賽…被壓平還不認輸！男再發力「傳出斷骨聲」　怒告負責人

記者唐詠絮／台中報導

萬代福影城在2018年9月間舉辦「比腕力」比賽，參加比賽的楊姓男子與人比腕力、造成斷手而受傷，事後他提告影城黃姓負責人過失傷害，認為影城辦活動沒有遵循「中華民國腕力競賽規則」，現場非合格場地且無裁判人員。檢察官調查後發現楊男自己求勝心切，且黃男也不是活動主辦人，因此檢方給予黃男不起訴處分。

▲身穿黑衣的楊男（右）與穿深灰衣男比腕力斷手，怒告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲身穿黑衣楊男比腕力斷手，告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢察官調查發現，參賽的楊男手臂被壓平還不放棄，持續使力想扳回一城，孰料現場卻突然傳來斷骨聲音。楊男向檢察官供稱，因為太想贏所以不放手，當下影城立即將他送往中國附醫救治，檢傷後發現右肱骨幹粉碎性骨折、右上臂發炎等傷害。而負責活動的陳男向檢方供稱，影城有為參賽的選手準備醫藥箱，他自己也不知道比腕力有何危險性、需要何種安全措施。

▲身穿黑衣楊男比腕力斷手，告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢察官認為，依據「中華民國腕力競賽規則」規則第23條「比賽期間，一但有選手受傷，選手在完成兩敗淘汰之前，仍保留參賽資格，比賽進行中受傷視為輸掉一次」，且腕力比賽原本就是可能受傷，有裁判在場也無法完全避免，更何況現場辦理活動的主辦人是陳男，若活動涉有過失，負責人也應是陳男，與黃男無涉，因此給予黃男不起訴處分。

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】



►台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」後續曝光 爸打給台北暖男台主



►美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？引發上千人討論 直呼該囤貨！