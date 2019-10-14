　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

參加影城腕力比賽…被壓平還不認輸！男再發力「傳出斷骨聲」　怒告負責人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者唐詠絮／台中報導

萬代福影城在2018年9月間舉辦「比腕力」比賽，參加比賽的楊姓男子與人比腕力、造成斷手而受傷，事後他提告影城黃姓負責人過失傷害，認為影城辦活動沒有遵循「中華民國腕力競賽規則」，現場非合格場地且無裁判人員。檢察官調查後發現楊男自己求勝心切，且黃男也不是活動主辦人，因此檢方給予黃男不起訴處分。

▲身穿黑衣楊男比腕力斷手，告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲身穿黑衣的楊男（右）與穿深灰衣男比腕力斷手，怒告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲身穿黑衣楊男比腕力斷手，告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲身穿黑衣楊男比腕力斷手，告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢察官調查發現，參賽的楊男手臂被壓平還不放棄，持續使力想扳回一城，孰料現場卻突然傳來斷骨聲音。楊男向檢察官供稱，因為太想贏所以不放手，當下影城立即將他送往中國附醫救治，檢傷後發現右肱骨幹粉碎性骨折、右上臂發炎等傷害。而負責活動的陳男向檢方供稱，影城有為參賽的選手準備醫藥箱，他自己也不知道比腕力有何危險性、需要何種安全措施。

▲身穿黑衣楊男比腕力斷手，告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲身穿黑衣楊男比腕力斷手，告影城負責人。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢察官認為，依據「中華民國腕力競賽規則」規則第23條「比賽期間，一但有選手受傷，選手在完成兩敗淘汰之前，仍保留參賽資格，比賽進行中受傷視為輸掉一次」，且腕力比賽原本就是可能受傷，有裁判在場也無法完全避免，更何況現場辦理活動的主辦人是陳男，若活動涉有過失，負責人也應是陳男，與黃男無涉，因此給予黃男不起訴處分。

生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」後續曝光　爸打給台北暖男台主

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？引發上千人討論　直呼該囤貨！

ET快訊
曝光「一條線比基尼」台女！菲警爽秀中文還轉貼：我在台灣紅了
獨／反骨男孩成員爆退團！她消失前1個月...孫生連嗆2次「單
台中女鬼全裸哭「我好冷」！10年後開棺驗屍..上香時3支香全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒梟砸千萬「勾結保三警」！走私1500kg安毒、K他命　市價百億堪稱歷年之最

豬鼻龜叫賣一萬六　結果她倒賠二萬元喊冤：法官大人我也是網路買來的

「誰有我厲害？」自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

酒後大小聲少年憤出拳　蘆洲男遭毆頭撞桌腳噴血送醫

BMW左轉…機車煞不住撞上去「翹孤輪」　女騎士慘摔在地

快訊／北投車禍！婦人過馬路「碰撞廂型車」命危...家屬激動癱坐地上

參加影城腕力比賽…被壓平還不認輸！男再發力「傳出斷骨聲」　怒告負責人

機車左彎碰撞汽車！「騎士噴飛」撞碎擋風玻璃　仍能起身坐穩身體

台中醉男載妹闖紅燈…街頭狂飆甩警「自撞燈桿」！引擎蓋冒煙遭逮

日籍女主管酒後頻失態！吉他砸部屬、路邊爆打情侶…醒來全辯不記得

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

毒梟砸千萬「勾結保三警」！走私1500kg安毒、K他命　市價百億堪稱歷年之最

豬鼻龜叫賣一萬六　結果她倒賠二萬元喊冤：法官大人我也是網路買來的

「誰有我厲害？」自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

酒後大小聲少年憤出拳　蘆洲男遭毆頭撞桌腳噴血送醫

BMW左轉…機車煞不住撞上去「翹孤輪」　女騎士慘摔在地

快訊／北投車禍！婦人過馬路「碰撞廂型車」命危...家屬激動癱坐地上

參加影城腕力比賽…被壓平還不認輸！男再發力「傳出斷骨聲」　怒告負責人

機車左彎碰撞汽車！「騎士噴飛」撞碎擋風玻璃　仍能起身坐穩身體

台中醉男載妹闖紅燈…街頭狂飆甩警「自撞燈桿」！引擎蓋冒煙遭逮

日籍女主管酒後頻失態！吉他砸部屬、路邊爆打情侶…醒來全辯不記得

外送安全很重要　蔣萬安要求勞動部：強制業者替外送員加保商業保險

4歲兒頂嘴「來對決啊！」　徐若瑄罕見動怒祭出「嚴懲」

日本星巴克「紅夜星冰樂」IG掀打卡熱潮　黑貓尾巴、幽靈水瓶Q翻天

中職／統一獅新首席教練　蘇泰安：林岳平在規劃中

柯文哲戲言「吃安」　王世堅高舉尿杯：下班前交出「噓噓」

救援新幫手！YAMAHA「三輪」救災概念車　配備警報器、輔助電源

毒梟砸千萬「勾結保三警」！走私1500kg安毒、K他命　市價百億堪稱歷年之最

南方澳大橋拚3年重建啟用！　林佳龍曝關鍵：時間應可再縮短

肉鬆+芋泥快滿出來！台北排隊鐵板吐司　還有鹹豬肉口味

禾馨月子中心「新生兒群聚感染」　衛生局追縱至18日

社會熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

10年後開棺驗屍　上香時3支香全部斷掉

外送員士林遭撞慘死　Uber Eats回應了

清明節嘗禁果懷孕　16歲少女求法官別關20歲男友

新竹小三買半票搭台鐵　被「查出」婚外情

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

狼約12歲女「旅館啪2次」她提分手遭恐嚇

膠筏下有手　漁民嚇：翻開見女屍

火車站撿到悠遊卡　超市消費189元代價2萬

更多熱門

相關新聞

看完《返校》進女廁　「對眼方芮欣」嚇尿

國片《返校》引發一波觀影熱潮，在3天創下全台6770萬的票房佳績。高雄一名女網友日前和家人去看電影，散場後她想上廁所，一進影廳女廁就「差點嚇一個尿不出來」，因為影城竟然將廁所布置成《返校》風格，不管是黑白照片，還是貼滿散亂查封紙條的牆，都彷彿置身電影場景，也讓網友直呼「也太毛了吧 ！」

和朋友比腕力…21歲男手臂慘斷2截

工讀生控遭性侵！經理提「壓頭說」逆轉無罪

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

關鍵字：

萬代福影城比腕力斷手

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面