「讓專業的來！」接地氣、會做事　里長們現身相挺齊說讚！

▲蘇巧慧會勘樹林大安路綠地。（圖／資料照，下同）



【企劃特輯】

「放心，讓專業的來！」，新北市立法委員蘇巧慧近期推出政績影片，不僅完整紀錄她成功爭取樹林大安路的閒置空間綠美化、新莊西盛光華里電線桿地下化與鶯歌三鶯大橋地改建等三項有感政績，其中更有多位現任里長不分藍綠現身相挺，大力稱讚「蘇巧慧、會做事」，也感佩蘇巧慧率領的服務團隊，齊心協力共同為樹林、鶯歌、新莊西盛的每一個角落爭取更好的生活環境。

蘇巧慧表示，市民對立委的要求其實很簡單，就是「接地氣」、「會做事」，她相信，只要努力做事，解決大家的問題，改善大家的生活，自然可以得到鄉親的肯定與認同，因此，三年多來她與第一線的里長們並肩合作，在國會努力為市民發聲，建設成果不僅大家看得見，更多次榮獲公督盟評鑑優秀立委。

蘇巧慧表示，市民對立委的要求其實很簡單，就是「接地氣」、「會做事」，她相信，只要努力做事，解決大家的問題，改善大家的生活，自然可以得到鄉親的肯定與認同，因此，三年多來她與第一線的里長們並肩合作，在國會努力為市民發聲，建設成果不僅大家看得見，更多次榮獲公督盟評鑑優秀立委。

「蘇巧慧․會做事」系列影片，主題除了爭取地方建設外，更涵蓋蘇巧慧擔任立委這段期間，在不同族群、各項政策議題上所作的努力。在激烈的選戰中，運用影像的方式深入淺出介紹自己的政績，也讓民眾們對「有政績、會做事」的蘇巧慧更有感，影片在臉書社群平台上線後即獲得廣大迴響，累積超過9萬次點閱，連入鏡的里長們看見自己上鏡頭，也都說讚！

▲蘇巧慧爭取三鶯大橋改善計畫經費 。



▲蘇巧慧重視與第一線里長合作，抓緊地方關心大小事 。