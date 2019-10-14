爸爸還在熟睡…媽媽出門教書　12歲女兒默默開窗從8樓墜下全身骨折

▲國一女學生因不明原因墜樓，原因待查。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名12歲國一女學生在14日清晨6點多打開自家窗戶後從8樓墜下，當場失去呼吸心跳，儘管送醫急救後恢復心跳，但意識模糊，還在加護病房觀察；案發當時其父親正在熟睡、而母親稍早已出門教書，現場沒有遺書，詳細墜樓原因仍待調查。

據了解，林生的家境小康，其為獨生女，是父母的掌上明珠，其個性開朗外向；父母悲痛表示，林生才剛升國中一個多月，和同學都還不是很熟識，不太可能會有被霸凌的情形，也沒聽說林生有課業壓力太大的問題；校方解釋，林生在校表現正常，不是列管的學生，未發現任何異狀。

▲國一女學生躍過冷氣室外機墜樓。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時，在工廠上班的林姓父親正在熟睡，而擔任老師的母親已先外出前往學校，沒想到出門不久即得知不幸的消息；林生開窗後從8樓墜下，撞到1樓的雨遮後落地，儘管減緩衝擊力道，全身仍有多處骨折，目前在加護病房意識模糊。

照理來說，林生若是不慎墜下，應會卡在其他樓層的室外機，除非用力往外蹬才能躍過阻礙；目前案件疑點還太多，家中也沒有遺書，究竟是自殺還是意外，仍待警方調查釐清。

▼國一女學生墜樓，撞到1樓的雨遮後落地。（圖／記者陳雕文翻攝）