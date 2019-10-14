來台開餐廳慘賠收場！分手後遭「擅移股權」　奧地利男廚怒告前女友

▲外籍男廚為了女友來台開餐廳，最後不但賠錢收場，2人還因此鬧翻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

奧地利籍男廚師薩沙在陳姓女友和母親支持下，在台北市信義區開歐式餐廳，結果慘賠收店，薩沙和陳女因此不愉快分手後，還委託律師控告陳女偽造股權移轉同意書。陳女的母親跳出來表示，當初設立公司時，薩沙根本沒出錢，因為小倆口分手，她才擅自決定把股權都移給女兒。台北地檢署14日依偽造文書起訴陳母。

▲薩沙原本就是廚師，想用專業與女友共創未來。（示意圖／翻攝自pixabay）

據了解，薩沙和陳女是在日本相識，2人很快就陷入熱戀，為了能長相廝守，薩沙決定取了個中文名字，要來台開餐廳，一起為未來生活打拼；2014年間，2人以合夥股東名義，開了間餐飲公司，讓薩沙以工作簽證的方式來台，在台北捷運市府站附近開餐廳。

陳女和母親大手筆裝潢餐廳，店內陳設以超現實主義的擺設與壁畫為主，還請來不少部落客撰寫食文，主攻年輕情侶客層，一度吸引不少網友慕名前往消費，可惜沒幾年，餐廳就因賠錢收店，餐飲公司也更名改成國際顧問公司。

▲薩沙控告女友和女友母親涉嫌偽造文書，使他失去餐飲公司的股權。（示意圖／達志）

薩沙和陳女因此鬧得不愉快而分手後，發現他原本持有的公司股權，全部被移轉到陳女名下，委託律師向台北地檢署遞狀提告。陳女的母親出面表示，當時開公司只是為了成全小倆口，所以把部份股權登記在薩沙名下，其實薩沙根本沒有錢。

薩沙則強調自己是以「技術入股投資」，是公司的合法股東，檢察官調查，陳母在辦理變更公司登記時，的確偽造薩沙同意文件，把股權都移轉給陳女，涉嫌偽造文書罪嫌，至於陳女因未經手公司相關帳務事項，處分不起訴。

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