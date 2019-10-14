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郭、柯陣營不可能百分百合作　蔡沁瑜參選：登記日截止才會決定

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▲▼郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟，蔡沁瑜聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲蔡沁瑜聯訪。（資料照／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

在鴻海集團創辦人郭台銘退選之後，外界始終關心郭家軍的立委選戰佈局，永齡基金會副執行長蔡沁瑜13日上午受訪表示，不分區名單跟民眾黨還在協調，但雙方不可能完全合作，另外，她確定參選與否的時間則是登記日截止才會決定。

蔡沁瑜說，不分區名單跟區域立委比較起來，比較沒有那麼急，郭陣營跟民眾黨還在協調。至於郭台銘加入民眾黨不分區成為立委提名第一名的可能性，以及外傳因為郭台銘因退選對台北市長柯文哲有所虧欠而願列到第8、9名，蔡沁瑜皆否認，強調加入民眾黨並沒有在郭台銘人生規劃之中，現在仍是無黨一身輕的狀態，沒有這考量，更沒有主動提出這要求。

蔡沁瑜說，郭台銘若要列為民眾黨不分區立委有困難，照選罷法規定，列不分區立委必須要入黨，這對郭台銘來說是重要關卡；她說，與民眾黨95%以上的合作是可以的，現在雙方都在往正常的方向走，但不可能100%的合作，至於最後推出名單將以11月22日的登記為主，雙方會再溝通、協調。

至於蔡沁瑜及與郭辦發言人郭昕宜何時確定參選，蔡沁瑜說，原則上他們有為民服務的心，希望大家為他們加油，這部分需要做整體規劃考量，時間點押在登記日截止的時候，我們希望盡早決定，但整體戰略考量會複雜一點。

針對不少其他黨籍的立委參選人希望郭台銘站台，蔡沁瑜表示，「郭台銘」這個品牌，對站台或輔選是蠻大加持或助力，不分藍綠、都不排斥，提名審議小組會進行評估，只要能和郭台銘連結、進國會後能支持他的理念，郭台銘就會考慮。

超越藍綠，就靠她了

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