樹林逛夜市買排骨酥！回家一拆紙袋…零散「6塊焦黑肉」噴150元　網砲翻

▲原PO買150元排骨酥，回家看到份量傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

每當經過夜市或路邊的炸物攤販時，很難不被金黃酥脆、香味四溢的排骨酥吸引。一名男網友日前去逛樹林某夜市，買了一份150元的排骨酥，回家打開一看馬上傻眼，因為數一數不超過10塊，份量讓其他網友也質疑「確定沒偷吃或是掉出來？」就有苦主說「我也是買一次就不買了」，認證這間排骨酥很雷。

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他去樹林某夜市買排骨酥，「不得不抱怨一下，去逛樹林某花園夜市買了X記排骨酥，到家打開傻眼，這幾塊要150元？」接著貼出一張照片，只見原PO將紙袋撕開後，裡面數一數不過6塊排骨酥，其中比較大塊的只有3塊左右，有些看起甚至是像麵粉渣。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲排骨酥數一數不到10塊。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友們紛紛喊扯，「太扯了吧！這樣150？確定沒偷吃或是掉出來？那還不如買2份雞排」、「排骨酥份量本來就很少，200還不夠吃，但你這個真的是少到誇張」、「觀光夜市不意外」、「排骨酥真的貴又少！但你這包……應該是50的量吧」、「炸得好黑，量又好少。」

也有人似乎到同一家消費過，「上禮拜才去買200而已……8塊，8塊，8塊而已……超後悔沒去板橋夜市的總店買」、「我也是買一次就不買了」、「他家做生意很不老實！我買一次就不再買了。」

不過有網友則認為，「現在排骨酥真的不知道在貴什麼的，以前愛吃，現在看到價錢寧願吃別的」、「曾在台南買過一次這種，是肉就算了……還裹粉整塊都骨頭的，這種東西，我買一次再也不買了。」還有人表示，「推逢甲排骨酥，很好吃，200元一大包，至少是這些的5倍」、「來東港夜市，150讓你吃到牙疼。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！