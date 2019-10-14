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Google Pixel 4外包裝洩漏　基本規格、盒裝內容物全都有

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▲▼Google Pixel 4外包裝洩漏。（圖／翻攝自9to5google）

▲Google Pixel 4外包裝洩漏。（圖／翻攝自9to5google）

記者邱倢芯／綜合報導

號稱最沒有秘密的手機廠商Google，再度洩露了即將問世的手機Pixel 4外包裝，且在外包裝上還可直接見到硬體的最終規格，以及盒內的內容物。

今年的Google新品發表會（Made by Google）即將於台灣時間10/15晚間十點開始，不過卻在新品發表前再度洩漏了外包裝。從外包裝來看來，即將發表的Google Pixel 4尺寸上大致與去年推出的Pixel 3相似，且背蓋下方一樣有一個「G」標誌；盒裝底部的左下角則是直接寫上「Google」。

與Pixel 3較大的不同處在於，Pixel 4的主鏡頭為雙鏡頭，鏡頭的設計與iPhone 11相似，都是採用微凸起方框的設計方式；且根據官方先前的自爆影片中顯示，Pixel 4將搭載Soli手勢控制技術，並擁有臉部解鎖功能。

而在盒裝內容物方面，5.7吋的Pixel 4將有64GB儲存容量，而除了手機本身外，盒子內也將有18W的USB-C充電頭、充電線、USB-A to USB-C轉接頭，不過應該不會附贈USB-C to 3.5mm耳機轉接器。

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