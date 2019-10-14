買咖啡刷Apple Pay用載具！「店員遞明細」省紙哥秒呆　網爆同感：真的浪費

▲原PO用載具又刷Apple Pay，卻還是拿到信用卡簽單。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在凡事都講求環保的今日，除了環保珍奶杯、環保吸管，雲端發票當然也被許多人大力推廣。一名網友日前到知名連鎖咖啡品牌買咖啡，結帳的時候用載具又用Apple Pay，結果店員還是給了一張信用卡明細，讓他心生疑惑，「為什麼還要多一張單子？」看到貼文後，許多人都很有同感，「簽單真的超浪費」。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文「感覺信用卡單才是最浪費紙的」，說他到咖啡店點咖啡，「然後我用載具又用了Apple Pay，整個一隻手機完成，但結果她還是給了我一個信用卡的明細啊！」自己都盡量省紙了，結果最後還是拿到一張紙，讓原PO無奈，「我用apple pay就有記錄了啊！為什麼還要多一張單子？是為了要退貨嗎？還是有什麼特別的原因啊？」

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▲原PO刷Apple Pay買咖啡。（示意圖／記者洪聖壹攝）

看到貼文後，許多人都相當有感，「有些銀行提供的信用卡優惠還要出示上期『實體簽單』，有夠沒誠意也超不環保」、「屈臣氏的電子發票跟折價券還是什麼的每次都好幾張」、「真的，上班地方刷載具還是會跑明細」、「上次全聯發票有5張連在一起，傻眼」、「全聯的超誇張，每次發票存卡片都還是一大張」、「家樂福才最浪費，一堆無用的折價券。」

其他網友則紛紛猜測原因，「可能怕消費有卡務爭議，有時後免簽名還是會有簽單」、「覺得明細還是很重要，昨天加油跟洗車都用載具，但加油的那張發票遲遲沒有看到，反而較晚洗車的發票都看到了」、「載具好像是48小時內會存入手機，這段時間客人有可能要換贈品、停車折抵……等等，有時候也是要出示實體紙張來證明有消費啦！」

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