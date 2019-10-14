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女大生逛全聯！一看熱心手語「驚是聽障員工」　一環顧險噴淚：滿滿的愛

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▲▼全聯 。（圖／資料照）

▲女大生到全聯消費，卻被感動一波。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天去全聯買了最近很瘋的蛋糕」，一名女大生準備要南下回學校，所以就在全聯晃晃，看看有沒有什麼生活用品需要購買，逛的時候意外發現，「全聯的員工，有些是有殘缺的，有的是聽障，有的是義肢，還有不會說話等」，心生感觸「有多少人願意接納他們，給他們一份工作」，忍不住大讚全聯很有愛。

這位女大生在《Dcard》發文，說她當時發現全聯的員工很多都是身心障礙者，「有一次我不知道商品的位置，去問了聽障的員工（我不知道他是聽障），結果他還非常熱心的比手語請我去問其他人」，當下的情境，讓原PO差點在全聯哭出來。

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全聯。（圖／資料照）

▲原PO大讚全聯很有愛。（示意圖／資料照）

女大生忍不住表示，有多少人願意接納這些身心障礙者、給他們一份工作，「我知道有規定公司一定要雇用身心障礙的人，但是我看見的已經遠遠超出規定人數」，最後也說她不知道其他地方的全聯如何，「但我真的在這裡看見滿滿的愛心。」

看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「真的！其實不說我沒特別注意，一說我才覺得對欸的確很多是身障員工，這是很值得鼓勵」、「雖然我沒遇到原Po所指身體有缺陷的員工，BUT看到不少稍年長的員工，很努力在為家裡拼搏」、「全聯還有實施二手袋～可以把家裡不要用的袋子拿去給需要的人使用～讓更多的袋子可以回收再利用」、「根據你的描述我覺得這間全聯真的很棒，希望他們對身障者是真的給予實質的平等。」

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