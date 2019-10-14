3天2外送員身亡　北市警局將註記「外送員」車禍

▲外送員3天2死。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

記者陳家祥／台北報導

近來外送商機崛起，由於工時彈性，吸引不少民眾投入兼職「加減賺」，但在過去4天連假中，發生2起外送員機車車禍致死案件，引發社會討論。台北市長柯文哲14日到議會進行專案報告時表示，近2年全台灣機車事故都上升，且看不出原因，目前看到的數字看不出原因，但警察局在進行交通事故登記時，沒有特別註記是外送員，未來會要求市警局必須登錄註記。

國民黨北市議員徐巧芯質詢時指出，從9月27日台北市的交通會報資料中可以發現，今年1至8月北市A1死亡事故與去年相比，增加了13人；機車死亡人數與前3年基準相比，增加5.8人，可是報告當中從未提及原因是否與外送產業的興起有關，市府到底知不知道今年外送員車禍傷亡件數？

柯文哲表示，台北市在六都按照人口比例是最低的，但2018、2019年全台灣機車事故都上升，且看不出原因，警察局在進行交通事故登記時，沒有特別註記是外送員，未來會要求市警局必須登錄註記。

柯說有看過數據，但找不出原因，一定是因為有漏掉沒有看到的東西，「警察局11月會把外送列為一個項目」。交通局長陳學台也指，外送員若有註記後，日後可作為交通改善的參考。

台北市議員張斯綱表示，外送平台業者常用承攬的關係規避保險、勞保等相關責任險，強烈要求台北市在這塊要比中央快，因為勞動部一直在推卸責任，遲遲拿不出管理方法，「從事外送員以年輕人為主，這部分政府不能漠視這些人的人生安全跟職業安全，強烈建議市政府要做一個自治條例管理」。

張斯綱說，要求市府要規定業者幫工作者保險，第一，不論是個人意外險或第三責任險，第二個要求平台業者成立基金，要由基金負責職業災害救助，第三個，若無達成的話近只在台北市從事外送工作。這事情非同小可，引起大家很多的憤怒，台北市在這塊要領先，不要坐在後面要做為全國領先的城市。

