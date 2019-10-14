一家4口變8口！　暖爸不拆散手足...一次領養4小孩

▲ 不想看孩子們手足分離，凱斯決定一次領養同個家庭的4個孩子。（圖／翻攝自facebook／Keith Howard）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國奧克拉荷馬洲（Oklahoma）的凱斯（Keith Howard）與史黛西（Stacey Howard）夫婦育有2個女兒，一家人原本過著再平凡不過的生活。不過就在7年前，凱斯接到一通兒童保護中心打來的電話後，決定一次收養來自同個家庭的4個孩子，霍華德家也因此變成了熱鬧又有愛的8口之家。

根據 《每日郵報》報導，凱斯與妻子、2個女兒塔圖姆（Tatum） 和莎凡娜 （Savannah）一起住在塔爾薩（Tulsa），並經營一間緊急寄養庇護中心。2012年8月的某一天，他突然接到一通來自兒童保護中心的電話，電話那頭的人告訴他，「凱斯，我們辦公室內現在坐了4兄妹，我們為了幫這些孩子找一個家，努力了一整天。你可以暫時照顧他們一個周末嗎？」於是那天晚上，凱斯與16歲的寇比 （Koby）和他的3個妹妹凱莉（Kylie）、貝麗（Bailey）、艾咪（Emmy）見了面。

凱斯提到，他很清楚，寄養中心的孩童經常會面臨被迫與兄弟姊妹分開，被領養、安置到不同家庭的情況，而且很可能再也見不到彼此，如果他不能同時讓這4兄妹進入寄養中心，他們可能就會被拆散到2個、3個、甚至是4個不同的家庭，不知道今後能不能再相聚。

「孩子們已經失去他們的父母，兄弟姊妹變成他們人生中陪伴自己最長的人，要是讓他們再一次面對分離，對他們而言無非是2度創傷、再次受到傷害。」凱斯說到，因此他再與老婆討論後，決定在幾個月後，正式領養寇比4兄妹，給4個孩子一個永遠的歸宿，4口之家從此變成8口之家。





▲ 一家8口經常出遊，是個充滿歡笑的大家庭。（圖／翻攝自facebook／Keith Howard）

「我現在是世界上最幸運的人」凱斯提到，「我們希望這些孩子能好好的成長，發展成他們自己的獨特個性，展現出各自的潛力」。史黛西也補充，「一起生活7年後，我們現在已經無法想像沒有孩子們的生活。他們為我們家庭帶來很多祝福，讓我們家充滿了愛跟喜悅」。

凱斯是Circle of Care照顧中心的執行長。據他估計，這個機構已經募得400萬美元（約新台幣1.2億）來建造、提供房屋給那些同樣願意一次領養「來自同家族手足」的家庭。

凱斯也建議那些正在考慮收養的民眾，「想做就去做吧！每天都有很多孩子生活在艱難的處境中，因此我們需要心地善良、有能力的民眾站出來，為他們提供安全的住處、安全的家庭及滿滿的愛」。

▼ 凱斯原本的2個孩子與4個「新的」兄弟姊妹相處融洽。（圖／翻攝自facebook／Keith Howard）

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