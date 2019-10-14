老翁騎電動車買菜迷路　連續4個多小時「電力耗盡」刁車

▲孫姓老翁買菜迷途騎了4h16k因電力耗盡而停在路邊。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

高齡90歲孫姓老翁14上午騎著電動車自新北市鶯歌區外出買菜，欲回家時方向感迷失竟越騎越遠，最後因為電動車車電力耗盡，卡在平鎮區平等路邊，員警發現老翁時，算算路程老翁已騎了4小時16公里，還好員警緊急將老翁帶回安置，並順利通知到老翁家屬帶回。

▲▼女警林彦汝等人發現後立即帶回安置並通知家人帶回。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局建安派出所副所長洪福麟表示，上午10時30分許警員簡旭佑、張政華及女警林彦汝巡邏行經平鎮區平等路時，看見一名老翁趴在電動車龍頭上一動也不動，3名員警立即停車上前查看，警方發現老翁身體虛弱，疑有輕微脫水現象，員警隨將老翁載回派出所內休息。

警方發現家住新北市鶯歌區高齡90歲的孫姓老翁，清晨5時許騎著電動四輪機車自住家出門，要到附近的傳統市場買菜，但不知怎麼騎的竟迷失方向，老翁漫無目地的沿著鶯歌區、桃園市八德區一路往南騎，整整騎了4小時16公里，才因為機車電力耗盡卡在平鎮區平等路邊。在警方的協助下，也順利通知到家屬前來接人，孫姓老翁家屬也頻頻向警方道謝。

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