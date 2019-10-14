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里民陳情小路常壓壞！警聽「關鍵字」查非法　小山谷填成平地

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▲小路常壓壞「關鍵字」查出非法傾倒　小山谷填成平地。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲3名嫌犯利用山區作為棄置土方的掩埋處，將面積有5個足球場大、深約2、30米的小山谷硬是填成平地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣3名陳姓男子，利用罕無人煙的山區作為棄置土方的掩埋處，將面積有5個足球場大、深約2、30米的小山谷硬是填成平地，警方初估，傾倒的廢棄土方數量應高達上千噸。整起非法事件是經由當地居民向派出所所長抱怨「拖曳車常常壓壞小路」才意外被發現，3名涉案嫌犯也被警方依違反水土保持法移送法辦。

▲小路常壓壞「關鍵字」查出非法傾倒　小山谷填成平地。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣照門派出所所長林賢南平日喜愛以贈送柚子、蘋果給轄區里民保持良好互動，同時也意取其諧音「保柚蘋安」以求轄區及里民健康順遂，沒想到只是平日一個無心的習慣，竟因此獲得情資破獲一起棄置土方案。9月間有里民向照門派出所所長林賢南抱怨，新埔鎮清水里汶水坑產業道路經常有曳引車出入，由於該路段人煙稀少且道路狹窄，每逢大型曳引車經過必定壓壞道路，林賢南聽後里民抱怨，對於關鍵字「曳引車」產生疑問，隨即調派同仁一起前往現場，果然發現3名犯嫌正在現場清倒土方。

警方調查後發現，陳姓地主將空地提供給陳姓主嫌做為做洗砂石分類場地，陳姓主嫌再聘僱陳姓砂石車司機駕駛1輛35噸砂石車，專門從楊梅、新豐載運開挖管路廢棄砂石到該處填谷。

砂石車駕駛向警供稱，耳聞警方嚴格取締縣道115線禁行20噸以上大貨車，因此才改由楊梅市秀才路行駛通往與新埔鎮轄界產業道路，進入該處堆置廢棄土方，並坦承來回裝載50餘車，總重量大約8-11噸的廢棄土方傾倒於該地。

▲小路常壓壞「關鍵字」查出非法傾倒　小山谷填成平地。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方聯繫農業處水土保持科人員到場場勘，竟發現該處原是5個足球場大、深2、30米的小山谷，但警方所見之處皆已填成平地，所傾倒的廢棄土方絕非司機所稱的8-11噸，初估實際傾倒土方重量應有上千噸之多，隨後並將3名陳姓嫌犯依違反水土保持法移送法辦。

新埔分局提醒處理廢棄物及傾倒廢土，勿心存僥倖貪圖方便隨意傾倒，不僅造成環境汙染還會因此吃上官司。另也提醒民眾對於自家土地應多注意使用情形，並對於使用情形監督管理，也切勿任意提供土地供人置放廢棄物。

▲小路常壓壞「關鍵字」查出非法傾倒　小山谷填成平地。（圖／記者陳凱力翻攝）

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