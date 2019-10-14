橋才垮掉又氣爆10死　無錫官方連夜開會「中央也派員來查」

▲無錫小吃店氣爆，整條街都炸成廢墟。（圖／翻攝微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省無錫市一周內接連發生高架橋倒塌、小吃店氣爆兩起重大事故，導致多人傷亡。事件受到輿論廣泛關注，大陸應急管理部已派工作組赴現場調查，無錫市官方13日晚間也緊急召開安全會議，指示將嚴厲打擊超限超載，並展開城市燃氣安全專項整治。

無錫市10日因貨車嚴重超載，才發生高架橋倒塌事故，造成3死2傷，13日又發生小吃店氣爆事故，造成10死9傷。兩起事故接連發生，許多網友都在網路上感嘆「無錫怎麼了？」大陸官媒《人民日報》也發文指出，「事故多發，偶然之中或有必然。無錫何時變無事，不再讓人唏噓？」

▼無錫高架橋倒塌，汽車被壓毀。

無錫市官方13日晚間緊急召開安委會議，市長黃欽表示，10日312國道錫港路上跨橋橋面側翻事故和13日鵝湖鎮新楊路一小吃店燃氣爆炸事故的發生，充分暴露出無錫市安全管理方面存在的薄弱環節和監管漏洞。

黃欽強調，各地各部門要迅速組織開展地毯式排查整治，堅決確保隱患整治「零漏洞」，第一是要全面加強道路交通安全管理，「加強對重點貨運企業和重點運輸車輛的安全監管和檢查，嚴厲打擊超限超載、非法營運、超越許可事項經營、疲勞駕駛、醉酒駕駛等違法違規行為，對『兩客一危』車輛堅決做到逢車必查，對『百噸王』車輛絕不姑息，提高違法成本，形成強大震懾力。」

▼貨車嚴重超載，被視為導致橋垮的主因。

黃欽提到，第二是要全面開展重點領域安全隱患排查整治，「著力開展城市燃氣安全專項整治，逐戶排查整治餐飲場所燃氣使用不安全因素和行為，堅決遏制和杜絕城市燃氣安全事故的發生。」

此外，大陸「應急管理部」13日也派出工作組赴氣爆小吃店現場，指導搶險救援、事故原因調查和善後處置等工作。

▼搜救人員抬出氣爆傷者。