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「新科技服務業」起飛　工研院發表《創生態：科技加值 服務匯流》專刊

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▲左起為工研院曹永暉研究總監、清大服科所林福仁所長、工研院產科國際所蘇孟宗所長、工研院史欽泰特別顧問、宏碁集團施振榮榮譽董事長、工研院李世光董事長、工研院段家瑞協理、工研院徐爵民特聘專家、數金科技李亞鑫執行長、肚肚智慧餐飲孫和翊執行長與群健科技游淨茹行銷長。（圖／工研院提供）

▲左起為工研院研究總監曹永暉、清大服科所所長林福仁、工研院產科國際所所長蘇孟宗、工研院特別顧問史欽泰、宏碁榮譽董事長施振榮、工研院董事長李世光、工研院協理段家瑞、工研院特聘專家徐爵民、數金科技執行長李亞鑫、肚肚智慧餐飲執行長孫和翊、群健科技行銷長游淨茹。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（14）日舉辦「2019工研院年度專刊發表暨台灣科技服務新生態創新論壇」，發表年度專刊《創生態：科技加值 服務匯流》，邀請智榮基金會、數金科技、群健科技、鴻海肚肚智慧餐飲、清華大學等產學研專家齊聚，針對建構台灣科技服務新生態的市場契機提出產業見解。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，全球數位科技趨勢加速，人類隨著「社會1.0（狩獵社會）」→「社會2.0（農耕社會）」→「社會3.0（工業社會）」→「社會4.0（資訊社會）」演進後，將邁向第五次的全新社會→「社會5.0（超智慧社會）」。

請繼續往下閱讀...

蘇孟宗表示，由於全球消費型態改變，傳統的產品貿易模式都將被新興國家與數位平台取代，從2015年迄今全球各地零售服務業紛紛出現倒閉潮，關閉大量的實體商店，並隨著環境威脅、全球高齡化、AIoT科技發展，造就健康照護產業的轉變，市場關注如何透過物聯網、人工智慧等科技結合，提供創新服務，達到預防保健、飲食運動等自我健康管理。

蘇孟宗進一步說明，台灣產業結構以服務業GDP居冠，就業人數逾六成；中小型製造業家數達14萬3,000家，占全體製造業的96%，然而服務業及中小製造業長期皆存在服務業研發投入偏低、出口規模小的困境，因此進一步建立台灣的「科技服務新生態」成為重塑台灣產業競爭力的關鍵。

工研院產科國際所發表的年度專刊《創生態：科技加值 服務匯流》，主要是因為全球數位科技趨勢加速，對於台灣傳統服務業、中小製造業者來說，導入科技來協助服務或生產運作有其難度，預期「新科技服務業」將扮演引領台灣產業數位轉型重要地位。

工研院定義，新科技服務業是「以人為本」思維，企業掌握市場趨勢和客戶需求，建立或參與跨產業合作，運用科技提供創新服務和解決方案，透過企業導入自動化和智慧技術會取代重複性和勞力型工作，以「人機協作」強化人類發展新技能、提供彈性工作環境和決策能力。

隨著新科技服務業導入民生社會的趨勢，各式新創團隊可借重新興科技業或生態系中介者，為民生數位轉型、高齡化醫療照護、環境永續等重要議題，像是五感行銷結合數位化科技，提供點餐／烹飪／旅宿櫃台訂房等服務、整合醫療現場環境及個人即時生理監測資訊，帶動產業新價值。

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