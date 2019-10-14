通靈少女改編小說！仙姑小真內心OS曝光　人氣作家重現劇中世界

▲通靈少女改編小說，書中將透露許多仙姑小真內心的OS。（圖／HBO Asia）

記者林育綾／綜合報導

2017年熱播的影集《通靈少女》改編為小說，小說邀來人氣原創作家宋亞樹，細膩重現16歲通靈少女的世界，包括仙姑小真內心的OS，還有首度曝光的獨家劇照，在該劇第二季上映前推出，讓劇迷有機會重溫這部浪漫又奇幻的故事。

《通靈少女影劇小說（1）：十六歲的我》由三采文化在10月出版，描述一名16歲的少女謝雅真，由於天生有陰陽眼，白天的她是平凡不起眼的高中生，晚上卻是濟德宮信徒口中的「仙姑」，宮廟中上演的人生百態，讓她看淡生老病死，也漸漸不願被「仙姑」身分束縛。她對單純生活產生渴望，對通靈的職業倦怠與對天命、身分的質疑，這一切都在轉學生何允樂意外闖入她的生活之後，出現了天翻地覆的變化。

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▲《通靈少女影劇小說（1）：十六歲的我》邀請人氣原創作家宋亞樹撰寫。（圖／三采文化提供）

《通靈少女》是HBO Asia首部中文影集，而第一季改編小說邀請人氣原創作家宋亞樹撰寫，細膩重現劇中世界，在《通靈少女2》開播倒數前出版，還有獨家收錄小真、阿樂未曝光劇照，讓劇迷可以回味。

小說版也藏有不少粉紅泡泡，書中將透露許多小真的「內心OS」，完整呈現劇中未細膩交代的心情；還包括阿樂喜歡上小真的細節。

▲通靈少女改編小說，也將透露阿樂愛上小真的細節。（圖／HBO Asia）