柯文哲秒認：汐止民生線遙遙無期　「等我有空」再處理！

▲台北市長柯文哲。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府近來積極推動捷運環狀線，尤其東環段更被視為內湖的交通解方。台北市長柯文哲14日到議會進行專案報告時表示，優先推動捷運環狀線，捷運民生汐止線則是「等我有空」，坦言推動時程是「遙遙無期」。柯也說，應先釐清基隆河谷交通整合計畫內容，「現在上面太多計畫，到底哪個才是最優先，還是要確定」。

根據專案報告內容，柯文哲指出，包括捷運民生汐止線、環狀線南北環段、東環段及萬大線，現階段是萬大線第一期及信義東延段持續施工，下一個則是環狀線。另外，交通部有個基隆河谷交通整合計畫內容，包括基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵東移至宜蘭等，應有個清楚想法後再看如何推動。

在民進黨內被視為「柯友」的議員高嘉瑜，14日質詢時表示，日前總統蔡英文到碧山巖時，特別向總統爭取捷運汐止民生線跟東環段要趕快推動，而總統也承諾在財務許可的情況下會儘全力做。對此，柯文哲強調，公務當然是沒有私人的恩怨，「東環線我們還是全力，東環線問題不在錢，還是在行政」。

柯文哲表示，「建設本來就不應該分黨派」、「公務當然沒有私人恩怨」、「公務當然是可以合作」。

至於汐止民生線，高嘉瑜指出，汐止民生線已經喊了10年，是否在10月底前能把環評修正送中央？捷運局指出，目前正在準備，月底之前會送。而柯文哲則說，專案報告已經講很清楚，重點是基隆河谷交通整合計畫，現在上面太多計畫，到底哪個才是最優先？還是要確定。

柯文哲接著也說，未來會以環狀線優先，「我明講，環狀線優先，我的態度很清楚」；至於汐止民生線，柯文哲說，「等我有空」。

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