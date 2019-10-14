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南部人快搶！酷航「單程含稅」超殺機票來了　高雄飛大阪1688元起

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▲▼酷航夢幻客機787。（圖／酷航提供）

▲酷航15-16日推出周二閃人促銷，飛往日本東京、大阪、札幌單程含稅最低只要1,688元起。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航近來榮獲第30屆 TTG Asia 旅遊大賞「2019 亞太最佳低成本航空」獎項，這是自2011年成立以來首度拔得頭籌。為了答謝旅客，酷航15-16日推出周二閃人促銷，飛往日本東京、大阪、札幌單程含稅最低只要1,688元起，高雄台北皆可出發。

對於獲頒此項殊榮，酷航執行長李立興表示，非常榮幸以及開心可以獲此獎項，隨著酷航在全球不斷拓展，對於提升旅客的服務會更加不遺餘力，盼提供所有乘客超越期待的體驗。酷航也預計在2020年底結束前新增9個新航點，持續以經濟實惠的票價，給予顧客更多的選擇。

請繼續往下閱讀...

▲▼酷航夢幻客機787。（圖／酷航提供）

▲酷航預計在2020年底結束前新增9個新航點。（圖／酷航提供）

酷航「飛常酷促銷」
促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg
促銷期間：2019年10月15日 07:00 至 2019年10月16日 23:59
旅遊期間：最晚至 2020年03月28日
精選優惠：以下均為台幣單程含稅票價，適用日期享以下優惠票價

台北-新加坡1,988 元起
高雄-新加坡1,888 元起
高雄-大阪2,088 元起（2019/12/16前、2020/02/03-03/28）
高雄-大阪1,688 元起（2019/12/17-2020/01/12）
台北-首爾2,088 元起
台北-東京2,388 元起（2019/12/15前、2020/02/03-03/28）
台北-東京2,088 元起（2019/12/16-2020/01/12）
台北-札幌2,288 元起
台北-曼谷1,888 元起

TTG Asia 為亞太地區首屈一指的旅遊媒體，每年廣邀資深旅遊業者以及讀者票選最佳航空公司、飯店、旅行社等，再加入各家公司的全球發展規模以及顧客喜好度等條件進行評比，為亞洲旅遊產業的首要指標之一。

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