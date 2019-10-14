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2歲男童小便痛到痙攣…GG竟暴嵌「乳白玉米粒」　醫揭元兇：爸媽太常補鈣！

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▲▼2歲男童罹患腎結石。（圖／翻攝自看看新聞）

▲2歲男童罹患腎結石。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省肇東市一位25個月大的男童10日晚突然開始無法正常小便，一尿就痛爆崩潰大哭，隨後被家人急忙送往醫院救治。接診後，醫生立即對男童進行了檢查，沒想到竟發現他的生殖器卡了2顆乳白色異物，尿道慘被堵住。才2歲多的孩子怎麼得這樣的病呢？醫生發現，病因竟和家人的一些習慣有關。

據《看看新聞》報導，哈爾濱市第一醫院12日早上接診了一位特殊的腎結石患者。這位小患者只有25個月大，而且情況十分罕見。哈工大附屬哈爾濱市第一醫院體外衝擊波綜合科副主任醫師侯曉峰說，「這個結石是1.9乘以1.2公分，像這樣年齡的小孩有接近2公分的結石，非常少見。」

患病男童名叫沐沐（化名），被爸爸何明從肇東市帶到哈爾濱市就醫。據了解，成年人尿道和輸尿管的平均直徑在6毫米左右，兒童則更窄。而沐沐的2顆結石，一顆1公分，一個近2公分，其中一顆還正好堵住了尿道。

▲▼2歲男童罹患腎結石。（圖／翻攝自看看新聞）

▲醫生揭病因。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生立即開始對孩子進行了治療，對結石進行碎石，讓小結石隨著尿液排出體外。如今，沐沐已經出院，被家人帶回家修養。

對於孩子得病的原因，哈工大附屬哈爾濱市第一醫院碎石科住院醫師楊永詩認為，和家長的一些習慣有關，太經常給孩子補鈣，「鈣多的話容易在泌尿系統形成鈣鹽的沉積，導致泌尿結石的形成；建議家長，平時給孩子多喝水，然後到正規醫院合理的補鈣。」

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