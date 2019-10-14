曝光「一條線比基尼」台女！菲警秀中文迎客　得意轉貼：我在台灣紅了

▲菲男曝光一條線比基尼台女，得意在台灣紅了。（圖／翻攝自臉書）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名年輕台灣女遊客在長灘島因穿著過於暴露，照片在社群媒體上引起當地網友熱烈討論，掀起風波，讓她因此被捕，還被罰款2500比索（約新台幣1478元）。消息傳回台灣也引發熱議，連帶台女真面目也曝光，但近日有網友指出，流出這系列照片的人疑似就是逮捕台女的菲律賓警方，甚至還在私人臉書驕傲地說，「我在台灣紅了，要增加更多台灣好友。」

台灣女遊客大膽的「一條線」比基尼在PTT引發熱議，不過卻有網友發現事發當天（10日）竟有名菲律賓男子把台女照片全曝光，不僅容貌全都露，連重點部位都沒有打上馬賽克，身旁的男伴也被無辜曝光。11日時，菲男還得意轉貼台灣媒體的報導，並附文「我在台灣紅了，要新增更多台灣好友。」

▲菲男轉貼台灣媒體報導。（圖／翻攝自臉書）

▲甚至持續轉發完全無馬賽克的台女照片。（圖／翻攝自臉書）

他今（14日）還特地用中文PO文，「歡迎所有新朋友來看我臉書，尤其是台灣人，中國人，日本人和菲律賓人」，似乎對於此事相當驕傲。而網友也在下方熱烈留言，「你真的紅了」、「恭喜」、「好狂」。

這種作法也引來爭議，因為台灣警方執勤時為求尊重個人權益，絕不允許曝光案件當事人的樣貌在私人臉書上，更遑論沒有馬賽克處理。該名菲律賓男子如此做法也讓許多網友批評相當不妥。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

