意外搭到北捷限定列車　網紅以為走進棒球場拍好拍滿瘋打卡

▲北捷板南線限定版棒球列車才剛亮相，網紅「英國捲毛貓Nina」就幸運搭到，搶先拍照打卡與大家分享。（圖／翻攝自英國捲毛貓Nina臉書）

生活中心／台北報導

雙十連假期間，你搭捷運出遊了嗎？這幾天有許多人在北捷板南線搭上限定版棒球列車，車廂內的創意地貼模擬內野紅土以及360度環景設計，讓不少大、小朋友看到後又驚又喜，紛紛拿出手機拍照、打卡，人氣網紅「英國捲毛貓Nina」意外搶先直擊，並且迫不及待到臉書po文與大家分享，笑說「差點以為自己走進棒球場勒」，看到超多小朋友興奮地擺出各種打棒球姿勢拍照，也讓她忍不住湊熱鬧自拍了幾張。

Nina在臉書上分享，雙十連假外出搭捷運，一走進車廂後，立刻發現和平常不太一樣，板南線列車被改造成棒球場，後來才發現原來是因為2019年第二屆世界12強棒球錦標賽，11月要在台灣舉行分組預賽；而超吸睛的擬真場景讓乘客猶如身歷其境，許多人利用搭車空檔化身為棒球選手，發揮創意擺出撲本壘板、接球封殺等帥氣姿勢，不用跑到新莊、天母，就能在車廂滿好滿拍，讓Nina也被這股歡樂氣氛感染，就算只有一個人，也要拿出手機拍個幾張，並且打卡替中華隊加油。

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▲限定版「Home Run Taiwan棒球列車」正式啟動，中信銀行特別將北捷板南線列車打造成棒球場，讓乘客身歷其境，隨中華隊好手一同征戰國際棒球賽事。（圖／中國信託提供）

▲車廂變成棒球場，擬真場景吸引小球員換上全副裝備，秀出帥氣投球姿勢，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters亦現身與創意設計自拍，同時為中華隊加油。（圖／中國信託提供）

今年下半年精彩棒球賽事一場接一場，隨著2019年第29屆亞洲棒球錦標賽於14日開打後，2019年第二屆世界12強棒球錦標賽，也即將於11月在台灣舉行B組分組預賽；中信銀行冠名贊助「2019年第二屆世界12強棒球錦標賽」，亦是賽事官方合作夥伴，不僅是台灣近年來規模最大的國際棒球賽事，更是中華隊爭取2020年東京奧運參賽資格的重要一役。

▲中國信託銀行邀請球迷到北捷打卡挺中華隊，將有機會獲得世界12強棒球錦標賽門票及限定加油套組。（圖／中國信託提供）

為號召全台球迷力挺，隨中華隊好手一同征戰國際棒球賽事，即日起至10月18日晚上6時整止，民眾到北捷棒球列車拍照、上傳臉書個人動態時報、打卡在Home Run Taiwan，同時設定為公開貼文，經主辦單位評選為最有活力與創意的前5名，可受邀參加中國信託年度品牌形象影片首映會，並可獲得11月5日中華隊迎戰波多黎各的內野區門票2張和限量Home Run Taiwan加油套組，包括T恤及加油棒等好禮。

除了北捷的棒球列車，即日起位於台北市南港區的中國信託金融園區A棟1樓空間，也有以互動聲光裝置設計的擬真棒球場，讓民眾體驗站在投手丘、打擊區準備出擊的真實場景；中華隊11月5日至7日迎戰波多黎各、委內瑞拉及日本隊期間，中信銀行更將連續3天在中國信託金融園區中庭舉辦直播派對，邀請球迷一同集氣，為中華隊加油！

現在就去幫中華隊加油►►►