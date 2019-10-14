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黃國昌爆永豐銀員工下班後提領何壽川保釋金　批「把銀行金庫當成自己家」

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▲▼立委黃國昌。（圖／記者紀佳妘攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

立委黃國昌今（14）日在立法院財委會爆料，金管會在2018年金檢時發現，永豐金前董座何壽川被帶到台北地檢署時，為籌措保釋金竟然在晚上由同一個交易人在同一櫃員處，在短時間內自15位非本人帳戶提走7,500萬元，批評「離譜到極點，把銀行金庫當成自己家」，為何遲至現在仍未進行裁罰。

立法院財委會今天審查中華民國109年度中央政府總預算案有關金管會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局收支部分，以及中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於金融監督管理委員會主管特別收入基金（金融監督管理基金）、信託基金（保險業務發展基金）。

請繼續往下閱讀...

立委黃國昌質詢時表示，關於永豐金超貸弊案，檢調在2017年6月16日發動搜索，訊後向台北地方法院聲押永豐金前董座何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董娘廖怡慇獲准，當天晚上大家害怕何壽川交保需大筆現金，因此由同一個交易人在同一櫃員處，在短時間內自15位非本人帳戶提走7,500萬元，直批「離譜到極點，把銀行金庫當成自己家」，質疑金管會為何對永豐銀的嚴重違法、輕輕放下？

金管會主委顧立雄對此指出，這是檢查局在2018年做的一般檢查，2019年送到銀行局，目前仍有一定程序要進行，要不要開罰，仍要等銀行局的決定；他會後補充說明，員工是否為前董座籌措保釋金，仍要回去查明是哪一次金檢報告，還是後來的檢查意見書，再來向外界報告。

黃國昌進一步詢問，「銀行下班後，可以開金庫讓人提領大筆現金？」，晚上從金庫提領數千萬，可以不要留存紀錄？顧立雄則說，根據規定，應要留存相關紀錄，後續相關則要看內稽內控是否有問題。

至於是否會開罰，金管會檢查局王儷娟表示，檢查報告已轉交給銀行局，不過金管會銀行局長邱淑貞則說，目前還沒看到，可能承辦人員還在處理中。

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