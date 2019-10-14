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正視侵權問題　林易瑩：市府應認錯溝通

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▲台南市議員林易瑩指出，「紅菱現豐華」，在未經原創者同意授權且亦無任何告知的情況下，擅自使用其繪製之水雉圖樣，市府應道歉、協調溝通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林易瑩指出，「紅菱現豐華」，在未經原創者同意授權且亦無任何告知的情況下，擅自使用其繪製之水雉圖樣，市府應道歉、協調溝通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林易瑩指出，網路於10月13日晚上出現指控由台南市官田區農會及區公所合辦之產業文化活動「紅菱現豐華」，在未經原創者同意授權且亦無任何告知的情況下，擅自使用其繪製之水雉圖樣，造成原創者與其他授權廠商的損失，甚至還傳出打電話給其父母、以影響產業發展為由，要求撤下貼文，十分離譜。

▲台南市議員林易瑩指出，「紅菱現豐華」，在未經原創者同意授權且亦無任何告知的情況下，擅自使用其繪製之水雉圖樣，市府應道歉、協調溝通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對這次盜圖事件，林易瑩議員表示，在10月14日的業務部門報告中，已經要求市府相關主辦單位應該要勇於認錯、負起責任，盜用就是盜用，沒有第二句話。且事情已經發生，關於後續的道歉聲明、補償事宜及法律責任歸屬，林易瑩也要求區公所的上級單位民政局要再和農業局方面釐清彼此的責任，並照程序來好好和作者溝通。

林易瑩要求公務單位應該公務公辦，通過正當的管道來聯絡創作者，而非私底下打電話給作者父母，類似的做法只會增加一般人對公務單位的不信任感而已。以該案例而言，作者本身就有在使用臉書，不可能完全聯絡不到本人，因此更不能用這個理由來閃避責任。這種檯面下的動作不僅非常不尊重原創者，對台灣的整體創作環境也不會帶來任何好處。

林易瑩表示，希望未來公務單位在使用任何圖樣時，應該要更注意圖片來源是否為開放授權圖庫，或者是由其他創作者所繪製，需要另外取得原作之授權，並且按照規定的授權程序來走，以免類似的事情再度發生。台灣近年來有許多年輕人投入圖文創作，這些創作者都是台灣文化進步重要的推手，政府卻連最基本的尊重都做不到，未來還談什麼文創？請正視錯誤、檢討並不再犯，才能真正打造友善創作的環境。

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