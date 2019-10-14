哈吉貝捲浪狂襲！鎌倉江之島電鐵附近濱海步道塌陷　今單向通行

▲ 事發地點距離江之島電鐵「鎌倉高校前站」平交道約2公里。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者詹雅婷／綜合報導

颱風哈吉貝重創日本，迄今奪走至少39條人命。神奈川縣鎌倉市也是國人旅遊經常前往的地方，但江之島電鐵稻村崎站附近的濱海人行步道13日發生塌陷事故，大浪沖毀用來支撐步道的混凝土塊，當地政府已展開修復作業，並14日持續實施單向通行交通管制。

日本放送協會（NHK）報導，步道塌陷地點位在國道134號與稻村崎站入口紅綠燈不遠處，距離江之島電鐵「鎌倉高校前站」平交道約2公里。

根據鎌倉市觀光協會官方網站當地上午10時30分更新的數據，儘管事故地點14日仍持續實施單向通行交通管制，但多數寺院今照常開放參拜，僅佐助稻荷神社本殿因倒塌樹木毀損，正在施工，不開放參拜。

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